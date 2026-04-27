Caen sospechosos de estafar a más de 100 personas con venta de vehículos de lujo

Autoridades capturaron a cinco sospechosos de estafar con venta falsa de carros de lujo.

Cinco personas fueron detenidas como sospechosas de estafar a 162 personas con la venta falsa de automóviles de alta gama. Las capturas se realizaron tras cinco allanamientos de la Fiscalía Adjunta de Fraudes durante este lunes 27 de abril.

Según el informe de la Sección de Estafas y Fraude Registral del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en apariencia, los imputados realizaban subastas ficticias en grupos de plataformas de mensajería. En esos espacios ofrecían los automotores a precios llamativos para atraer a los interesados.

Una vez que las personas ofertaban por el vehículo, los presuntos implicados solicitaban un adelanto del 50%. Conforme se acercaba el plazo de entrega, pedían el desembolso del restante 50%. Sin embargo, los bienes nunca llegaron a manos de los compradores.

La investigación policial determinó que el perjuicio económico causado por este presunto grupo criminal asciende a ¢1.600 millones. La organización operó en apariencia entre los años 2023 y 2025.

Autoridades capturaron a cinco sospechosos de estafar con venta falsa de carros de lujo. (OIJ/OIJ)

Los operativos se desarrollaron en viviendas, oficinas de notaría pública y en el despacho de una empresa ubicada en Escazú. También se realizaron intervenciones en Grecia y Alajuela.

Durante las diligencias, los agentes decomisaron prueba de interés para la causa judicial 24-037127-0042-PE. Los detenidos fueron identificados por el OIJ:

Mujeres:

Alvarado, de 40 años.

Ramos, de 46 años.

Hombres:.

Pizarro, 69 años.

González, 55 años.

Carvajal, 53 años.

La Fiscalía tomará la declaración indagatoria a los imputados en horas de la tarde para valorar la solicitud de medidas cautelares.