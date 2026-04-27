Sucesos

Caen sospechosos de estafar a más de 100 personas con venta de vehículos de lujo

Cinco personas están vinculadas con una estafa de ¢1.600 millones en venta de vehículos de lujo que afectó a 162 víctimas.

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Por Yucsiany Salazar
Autoridades capturaron a cinco sospechosos de estafar con venta falsa de carros de lujo.
Autoridades capturaron a cinco sospechosos de estafar con venta falsa de carros de lujo. (OIJ/OIJ)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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