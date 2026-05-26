Sucesos

Caen presuntos miembros de banda ‘Los Paveños’ por privación de libertad y homicidio de joven en Alajuela

Agentes judiciales decomisaron cinco armas de fuego y motocicletas robadas en cinco allanamientos realizados en el barrio Los Pinos contra la banda Los Paveños.

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Por Yucsiany Salazar
Los agentes del OIJ detuvieron a dos hombres que serían parte de Los Paveños, este martes durante cinco registros en el barrio Los Pinos de La Guácima de Alajuela.
Los agentes del OIJ detuvieron a dos hombres que serían parte de Los Paveños, este martes durante cinco registros en el barrio Los Pinos de La Guácima de Alajuela. (OIJ/OIJ)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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