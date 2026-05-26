Caen presuntos miembros de banda ‘Los Paveños’ por privación de libertad y homicidio de joven en Alajuela

Los agentes del OIJ detuvieron a dos hombres que serían parte de Los Paveños, este martes durante cinco registros en el barrio Los Pinos de La Guácima de Alajuela.

Dos hombres -que serían parte de la organización criminal conocida como Los Paveños- fueron detenidos la mañana de este martes tras cinco allanamientos en el barrio Los Pinos, en La Guácima de Alajuela.

Los sujetos figuran como sospechosos de participar en la privación de libertad y el posterior asesinato de un joven, cuyo cuerpo lanzaron a un río en noviembre del 2025.

: OIJ detuvo a dos presuntos miembros de la banda Los Paveños en Alajuela. Ambos figuran como sospechosos de participar en la privación de libertad y homicidio de un joven en noviembre del año anterior.

Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló que este grupo criminal -asentado en la provincia de Alajuela- habría interceptado a tres hombres debido a una disputa por la venta de drogas.

Luego, los habrían trasladado hacia un río cercano en La Guácima para atacarlas. En ese sitio, ejecutaron a una de las víctimas y la tiraron al río. El cadáver apareció dos días después del asalto, específicamente el 10 de noviembre.

La Policía Judicial decomisó cinco armas de fuego y dos motocicletas con reporte de robo en las viviendas allanadas. (OIJ/OIJ)

Durante el incidente, otra de las víctimas logró escapar de los sospechosos y sobrevivió.

Por su parte, el tercer hombre permanece desaparecido desde esa fecha. La Policía Judicial sospecha que este último también perdió la vida a manos de Los Paveños, aunque su cuerpo todavía no ha sido localizado.

OIJ realizó cinco allanamientos en La Guácima de Alajuela. (OIJ/OIJ)

En las revisiones de las casas, los oficiales decomisaron cinco armas de fuego con calibres de 38 y 9 mm, así dos motocicletas que tenían reporte de robo y una cantidad considerable de dosis de sustancias ilícitas listas para su comercialización.