Cae sospechoso de asesinar a joven cerca de colegio

Un joven de 18 años y presunto sicario de una organización asentada en Llanos de Santa Lucía en Paraíso de Cartago, fue detenido por el asesinato de un hombre conocido con el alias de Pollo.

Un joven de 18 años fue detenido por agentes del OIJ de Cartago como sospechoso de asesinar a un sujeto conocido como Pollo, el hecho ocurrió el 5 de junio 2024 cerca del colegio de Llanos de Santa Lucía. (Christian Montero/Foto: cortesía)

Agentes de la Unidad de Crimen Organizado del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago, detuvieron este jueves al sospechoso de apellido Zúñiga, mientras se desplazaba en vía pública por la comunidad de Pitahaya.

Los hechos que la atribuyen al imputado ocurrieron la noche del 5 de junio del 2024 unos 100 metros al sur del Colegio Técnico de Llanos de Santa Lucía; según la investigación, el ofendido, apellidado Aguilar, estaba en vía pública cuando el sospechoso llegó en una bicimoto y sin mediar palabra disparó contra Aguilar hasta provocarle la muerte en el sitio.

Durante la detención, las autoridades decomisaron al imputado una pistola calibre 9 milímetros que se sospecha sería la usada para cometer el crimen y fue enviada a los laboratorios de Ciencias Forenses para realizar las pruebas balísticas correspondientes.

El detenido fue remitido a la Fiscalía Penal Juvenil de Cartago debido a que el ilícito lo habría cometido siendo menor de edad.

Llanos de Santa Lucía es apenas un territorio de 6,5 kilómetros cuadrados, que nació producto de la expansión urbana y de la conformación de asentamientos en precario a finales siglo pasado.

Con 20.000 habitantes, es el distrito más poblado de Paraíso, tiene dos escuelas y un colegio y en el 2004, finalmente, alcanzó la categoría de distrito.