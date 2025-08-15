Sucesos

Cae sospechoso de asesinar a joven cerca de colegio

Hecho ocurrió en junio en Llanos de Santa Lucía en Cartago

EscucharEscuchar
Por Christian Montero

Un joven de 18 años y presunto sicario de una organización asentada en Llanos de Santa Lucía en Paraíso de Cartago, fue detenido por el asesinato de un hombre conocido con el alias de Pollo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomcidioColegioLlanos de Santa LucíaCartagoOIJ
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.