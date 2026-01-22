Sucesos

Cae en Guanacaste supuesto traficante de drogas buscado por Canadá

Es sospechoso de tráfico de drogas y armas

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
El canadiense Jesse Valentino Bou Saleh, requerido en su país por tráfico de drogas, fue detenido en Santa Cruz, Guanacaste.
El canadiense Jesse Valentino Bou Saleh, requerido en su país por tráfico de drogas, fue detenido en Santa Cruz, Guanacaste. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Interpol canadiense detenidoExtradición canadiense
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.