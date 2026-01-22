Cae en Guanacaste supuesto traficante de drogas buscado por Canadá

El canadiense Jesse Valentino Bou Saleh, requerido en su país por tráfico de drogas, fue detenido en Santa Cruz, Guanacaste.

Los días de fuga en Costa Rica acabaron para un hombre buscado por la Policía canadiense, identificado como Jesse Valentino Bou Saleh, sospechoso de liderar un importante grupo criminal de ese país y quien fue detenido este jueves por agentes del Interpol.

El norteamericano, de 34 años, tenía una orden de captura con el propósito de ser extraditado por delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego. El extranjero fue localizado en Santa Cruz, Guanacaste, donde residía con su pareja sentimental e hijos.

La captura representa un golpe significativo contra el crimen organizado internacional, pues las autoridades canadienses identifican a Bou Saleh como el líder de una organización criminal radicada en Lake Country, Columbia Británica, y es vinculado con uno de los decomisos de armas y drogas más importantes en la historia de la Policía Montada de ese país, según reportes de prensa.

Investigación en Canadá

Tras una solicitud internacional recibida en 2025 por parte de las autoridades de Canadá, el Ministerio Público de ese país señaló que entre los meses de enero y marzo del 2023 llevó a cabo una investigación donde se determinó que Bou Saleh lideraba una red criminal dedicada al narcotráfico y tráfico de armas en la región de Okanagan.

En marzo del 2023, la Policía Montada ejecutó una serie de allanamientos en cuatro propiedades diferentes del Valle de Okanagan. El operativo resultó en el decomiso de varios kilogramos de drogas, más de $58.000 en efectivo, chalecos antibalas y 45 armas de fuego, entre pistolas y rifles de asalto.

Entre las armas incautadas se encontraban las llamadas “armas fantasma”, armas de fabricación casera sin números de serie que son imposibles de rastrear, según señalan los documentos judiciales. También se decomisó equipo para fabricar drogas, como una prensa de píldoras, básculas y 28 kilogramos de un agente de corte utilizado para mezclar sustancias ilícitas.

“Esta es, por mucho, la incautación de drogas y armas más grande y significativa que este equipo ha completado”, declaró en junio de 2023 al medio Infonews.ca, el sargento David Evans, de la Unidad de Vigilancia Específica del RCMP del Norte de Okanagan en Vernon.

Fuga a Costa Rica

Bou Saleh logró evadir la justicia canadiense y huyó a Costa Rica. En junio del 2023, la Oficina de Decomiso Civil de Columbia Británica presentó una demanda ante la Corte Suprema de esa provincia para embargar su vivienda en Stillwater Court, Lake Country y un vehículo Range Rover del 2012.

Según los documentos de la demanda civil, las autoridades alegaban que Bou Saleh empleaba a múltiples distribuidores para vender drogas en el área de Vernon desde al menos junio del 2022. Los fiscales sostienen que utilizaba testaferros para ocultar sus bienes, incluyendo el registro de su casa y vehículo a nombre de su esposa.

Durante los allanamientos, la policía no encontró drogas en la residencia de Lake Country, pero sí decomisó dinero, chalecos antibalas, seis armas de fuego y “hojas de puntuación”, o registros de transacciones de tráfico de drogas. La mayor parte del arsenal y las sustancias ilícitas fueron halladas en una bodega de almacenamiento en Westbank y en viviendas en Armstrong y West Kelowna.

En la bodega de Westbank, los agentes encontraron 28 kilogramos de diversas cantidades de fentanilo, cocaína, MDMA y metanfetamina, además del equipo para fabricar drogas.

Tras una búsqueda exhaustiva en fuentes policiales y coordinaciones con fuentes externas, los agentes de Interpol Costa Rica determinaron que el sospechoso se encontraba residiendo en Santa Cruz, Guanacaste y este 22 de enero capturaron al sospechoso a eso de las 8:55 a. m.

El hombre permanece en celdas judiciales a la orden del Tribunal Penal de San José, para iniciar el proceso de extradición.