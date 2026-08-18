Sucesos

Bomberos reconoce que caudal de agua era insuficiente durante incendio mortal en Pavas y pidió refuerzo al AyA

Los primeros bomberos en llegar determinaron que los hidrantes cercanos no tenían suficiente caudal ni presión y solicitaron apoyo para reforzar el suministro de agua

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Por Lucía Astorga
10/08/2026, San José, Pavas, Metropolis 2, incendio en dos casas de habitación donde fallecieron dos personas.
Bomberos econtró un caudal insuficiente en los hidrantes de la zona, por lo que requirio a cisternas y tanqueros, además de solicitar al AyA que interviniera. (Jose Cordero/José Cordero)







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Incendio en PavasInforme de BomberosFalta de agua en Pavas
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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