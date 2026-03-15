Sucesos

Bomberos inaugura nueva estación en Escazú para reforzar atención de emergencias

Nueva estación permitirá fortalecer los servicios de prevención y respuesta ante incidentes

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Por Cristian Mora
Inauguración Estación de Bomberos Escazú
La nueva estación de Bomberos en Escazú permitirá reforzar la atención de emergencias en el oeste de San José. (Bomberos/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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