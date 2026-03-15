Bomberos inaugura nueva estación en Escazú para reforzar atención de emergencias

La nueva estación de Bomberos en Escazú permitirá reforzar la atención de emergencias en el oeste de San José.

El Cuerpo de Bomberos inauguró este domingo una nueva estación en el cantón de Escazú, con el objetivo de fortalecer la atención de emergencias y las labores de prevención en esa zona del oeste de San José.

La institución informó que la apertura de esta estación permitirá mejorar la cobertura operativa y los tiempos de respuesta ante incidentes, además de reforzar los servicios de protección que brindan a la comunidad.

Autoridades del Cuerpo de Bomberos y representantes municipales participaron en el acto inaugural de la estación. (Bomberos/Cortesía)

El proyecto se concretó con el apoyo de la Municipalidad de Escazú, que colaboró con la adecuación de las instalaciones para el funcionamiento del cuerpo de emergencias, según indicaron.

Desde este domingo la estación inicia operaciones con dos unidades y 20 bomberos estarán al servicio destinados a atender emergencias en el cantón y sectores cercanos.

Un sacerdote bendijo las nuevas unidades y las instalaciones de la estación de Bomberos durante el acto inaugural realizado en Escazú. (Bomberos/Cortesía)

Con esta apertura, el Cuerpo de Bomberos alcanza un total de 77 estaciones distribuidas en todo el territorio nacional, desde las cuales brinda servicios de prevención, protección y atención de emergencias a la población costarricense.

Una representación de una bruja lanzó agua durante la inauguración de la estación de Bomberos en Escazú, cantón conocido popularmente como “Ciudad de las Brujas”. (Bomberos de Costa Rica/Cortesía)

“Gracias a su punto estratégico, la Estación brindará una respuesta oportuna, como el acceso a la Ruta 27, áreas de montaña, centros urbanos y empresas”, indicó Bomberos.

La estación inicia operaciones con unidades destinadas a atender emergencias y labores preventivas en la comunidad. (Bomberos/Cortesía)