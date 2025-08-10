Sucesos

Bomberos de Costa Rica y Panamá atendieron incendio en zona fronteriza de Coto Brus

Fábrica de 1.500 metros donde se almacenaban colchones ardió la tarde de este sábado

Por Patricia Recio

Una fábrica que almacenaba gran cantidad de ropa y colchones se incendió la tarde de este sábado en la localidad fronteriza de Sabalito de Coto Brus, en la zona sur del país.








