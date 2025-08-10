Bomberos de Costa Rica y Panamá atendieron incendio en zona fronteriza de Coto Brus

Una fábrica que almacenaba gran cantidad de ropa y colchones se incendió la tarde de este sábado en la localidad fronteriza de Sabalito de Coto Brus, en la zona sur del país.
Una fábrica que almacenaba gran cantidad de ropa y colchones se incendió la tarde de este sábado en la localidad fronteriza de Sabalito de Coto Brus, en la zona sur del país.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.