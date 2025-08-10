Bomberos de Costa Rica y Panamá atendieron incendio en zona fronteriza de Coto Brus

Una fábrica que almacenaba gran cantidad de ropa y colchones se incendió la tarde de este sábado en la localidad fronteriza de Sabalito de Coto Brus, en la zona sur del país.

Para atender el incendio de gran magnitud, fue necesaria la intervención de bomberos de Costa Rica y Panamá.

Randall Gamboa, de los bomberos de Ciudad Neilly, explicó que se dio la atención conjunta de ambos cuerpos de emergencia, debido a que se trataba de una estructura de más de 1.300 metros.

Según dijo, a la llegada al sitio se implementó una estrategia defensiva y de control, pues el fuego se encontraba activo.

Tenemos el colapso de un sector de la estructura. La carga de fuego es alta debido a la gran cantidad de ropa y colchones que almacena la estructura.

Las llamas en esa estructura se intensificaron con mayor rapidez debido a la gran cantidad de ropa y colchones que se almacenaban en el lugar. Además, se reportó el colapso de un sector de dichas instalaciones.

De momento no se reportan personas heridas ni afectadas por el humo.