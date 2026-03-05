Bomberos combaten 10 incendios forestales activos en Guanacaste y Puntarenas

Los casos de incendios forestales atendidos este año por el Cuerpo de Bomberos aumentaron a 64, luego de que en solo 12 horas se registraran cinco nuevos siniestros, principalmente en la provincia de Guanacaste.

De acuerdo con el reporte oficial, actualmente hay 10 incendios activos, lo que obligó a movilizar personal de otras regiones para reforzar las labores de control, especialmente en sectores cercanos a la costa de Santa Cruz.

Las autoridades explicaron que uno de los principales retos para controlar los focos es la dificultad de acceso a las zonas afectadas. En muchos casos no existen caminos, por lo que las brigadas deben abrir paso entre la vegetación para llegar hasta el fuego.

A esto se suma que la vegetación se encuentra extremadamente seca y los vientos intensos facilitan que las llamas se expandan con rapidez.

Para enfrentar esta crisis, las estaciones del Pacífico han sido reforzadas con más personal, unidades y drones para vigilancia y monitoreo.

Brigadas del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y personal del Ministerio de Ambiente y Energía trabajan en el control de varios focos activos en zonas rurales de Guanacaste, donde las condiciones secas favorecen la propagación del fuego. (MINAE/MINAE)

Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) informó que el Área de Conservación Tempisque (ACT) brinda apoyo operativo, especialmente en el distrito de Tempate.

Las autoridades aclararon que, hasta el momento, los siniestros se han concentrado en terrenos privados y no se reportan daños en el Patrimonio Natural del Estado ni en áreas silvestres protegidas.

Eso sí, hicieron un llamado a la población para extremar las medidas de prevención durante la época seca y reportar de inmediato cualquier columna de humo o situación de riesgo para evitar la propagación del fuego.

La magnitud de la temporada de incendios es mayor al comparar con el año anterior: al 4 de marzo de 2025 se habían registrado solo 10 incendios forestales, es decir, 54 menos que en la misma fecha de 2026.