Bomberos combaten 10 incendios forestales activos en Guanacaste y Puntarenas

El Cuerpo de Bomberos registra 64 incendios forestales en 2026 frente a los 10 casos del año pasado a la misma fecha.

Por Yucsiany Salazar
Las provincias más afectadas son Guanacaste y Puntarenas, según Bomberos.
IncendiosBomberos
