Una persona trasladada a hospital tras deslizamiento en La Carpio: habitantes en riesgo no quieren abandonar viviendas

Cuerpos de rescate atendieron el incidente

Por Sebastián Sánchez
Un deslizamiento en La Carpio provocó que una persona fuera trasladada al hospital México.
Un deslizamiento en La Carpio provocó que una persona fuera trasladada al hospital México. (Cruz Roja/Cortesía)







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

