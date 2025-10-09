Una persona trasladada a hospital tras deslizamiento en La Carpio: habitantes en riesgo no quieren abandonar viviendas

Un deslizamiento en La Carpio provocó que una persona fuera trasladada al hospital México.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que una persona fue trasladada en condición estable al Hospital México, luego de un deslizamiento de tierra ocurrido este jueves sobre una vivienda en La Carpio, San José.

Esta persona presenta varios golpes a raíz del percance. La institución descartó la presencia de personas atrapadas, aunque advirtió la necesidad de evacuar el área debido a la alta probabilidad de nuevos derrumbes que podrían afectar otras casas cercanas. Pese a la recomendación, varios vecinos se resisten a abandonar sus viviendas, según informó la Cruz Roja.

Por su parte, el Cuerpo de Bomberos indicó que la estructura afectada se ubica cerca de la entrada al río Torres, donde se detectó una crecida del caudal y riesgo para las viviendas colindantes.

Noticia en desarrollo