Bebé cae en piscina y es trasladada en condición crítica al hospital de San Ramón

Una bebé de un año y diez meses se encuentra en condición crítica tras caer en una piscina este jueves.
Según reportes de la Cruz Roja Costarricense, al lugar se desplazaron unidades especializadas y de rescate, y socorristas realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el sitio antes de trasladar a la niña al Hospital Carlos Luis Valverde Vega, de San Ramón.
Otros incidentes
Además del accidente en San Ramón, este jueves se registraron otros incidentes relacionados con cuerpos de agua en distintas regiones del país.
En el río Térraba, en Sierpe de Osa, se atendió el vuelco de una embarcación con nueve personas. Una de ellas requirió traslado urgente a un centro médico, mientras que los demás fueron atendidos en el lugar por personal de emergencias.
En Pejibaye, Tucurrique, un hombre de aproximadamente 45 años fue arrastrado por la corriente del río al intentar cruzarlo. Aunque recibió atención en el sitio, rechazó ser trasladado a un centro médico.
Por su parte, en el río Chinpanzo, en Nicoya, se rescató a un hombre adulto que también había sido arrastrado por la corriente. Tras recibir atención inicial en el sitio, fue trasladado en condición crítica a un centro médico.
A la fecha, según la Cruz Roja, se contabilizan 113 personas ahogadas y 32 personas trasladadas en condición crítica. Para el mismo periodo del año anterior se registraban 121 fallecidos y 28 traslados en condición crítica.
Recomendaciones para prevenir accidentes acuáticos:
- Supervisar permanentemente a menores de edad en piscinas, playas y ríos.
- Evitar consumir bebidas alcohólicas o que afecten los sentidos antes o durante actividades acuáticas.
- Identificar rutas seguras y no cruzar cuerpos de agua con corrientes o crecidas repentinas.