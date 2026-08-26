Sucesos

Barbero de La Carpio a juicio por balacera que provocó pérdida de un ojo a niño de 11 años

Disputas entre grupos criminales de la zona motivaron el violento hecho.

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Por Christian Montero

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Balacera en La Carpio
La balacera tras la que un niño de 11 años perdió la visión en uno de sus ojos ocurrió en enero de este año en la ciudadela La Carpio. Un barbero de esa zona enfrentará un juicio por ese caso la próxima semana. Foto con fines de ilustración. (La Nación/Keyna Calderón, corresponsal GN)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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