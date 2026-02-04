Sucesos

Banda criminal atraía hombres por plataformas de citas para cometer violentos asaltos

Cuatro personas fueron detenidas la mañana de este miércoles

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Cuatro personas fueron detenidas durante dos allanamientos ejecutados por agentes del Organismo de Investigación Judicial.
Cuatro personas fueron detenidas durante dos allanamientos ejecutados por agentes del Organismo de Investigación Judicial. (OIJ/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OIJAlajuelaSeducción por plataformas digitalesasaltosrobosprivación de libertad
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.