Banda criminal atraía hombres por plataformas de citas para cometer violentos asaltos

Cuatro personas fueron detenidas durante dos allanamientos ejecutados por agentes del Organismo de Investigación Judicial.

Un grupo criminal conformado por tres hombres y una mujer contactaba a sus víctimas a través de aplicaciones de citas para luego agredirlas, privarlas de su libertad y sustraerles sus pertenencias.

Los sospechosos fueron detenidos durante dos allanamientos que iniciaron a las 6 a. m. de este miércoles en La Paz, Alajuela. Se trata de Aguilar, de 41 años; Arrieta, de 30; Fonseca, de 31; y una mujer de apellido Otárola, de 40 años.

Estos dos últimos fueron detenidos en las afueras de sus propias viviendas.

La investigación que condujo a los operativos inició el 26 de junio del 2025, cuando agentes del OIJ recibieron información que indicaba que estas personas contactaban a sus víctimas, por lo general hombres, mediante plataformas digitales utilizadas para acordar encuentros sociales, sin precisar de cuáles aplicaciones se trata. Sin embargo, una fuente cercana indicó que se trataría de Tinder.

Cuando las víctimas llegaban al sitio pactado, eran sometidas mediante amenazas con armas de fuego para despojarlas de sus bienes. En algunos casos incluso se reportó el robo de sus vehículos.

Los sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.