Balacera en Tirrases dejó cuatro heridos: sospechosos detenidos y acorralados por vecinos

Tras la captura de los sospechosos, los vecinos intentaron increpar a los sujetos.

Una noche violenta en Tirrases de Curridabat terminó este miércoles con cuatro personas heridas, dos sospechosos detenidos y el reclamo de los vecinos intentaron increpar a los presuntos atacantes. El incidente ocurrió en las inmediaciones de un supermercado.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó de forma preliminar que los hechos se registraron alrededor de las 8:15 p. m., cuando un grupo de personas se encontraba en la vía pública.

En ese momento, dos sujetos en motocicleta pasaron por el sitio y dispararon contra los presentes.

Como resultado del ataque, cuatro personas resultaron heridas:

Una mujer de 57 años , con una lesión en el muslo derecho.

, con una lesión en el muslo derecho. Una mujer de 44 años , de nacionalidad nicaragüense, con una herida en el tobillo derecho.

, de nacionalidad nicaragüense, con una herida en el tobillo derecho. Un hombre de 62 años , con una lesión en el rostro.

, con una lesión en el rostro. Una menor de 15 años, con un impacto en el hombro derecho.

Las víctimas fueron trasladadas a un centro médico en vehículos particulares.

Tras la alerta, oficiales de la Fuerza Pública que se encontraban cerca del sitio lograron interceptar a los sospechosos. Durante la huida, los sujetos dispararon contra los policías, quienes repelieron el ataque e hirieron a uno de los atacantes en una pierna.

El sospechoso herido fue identificado con el apellido Hernández, de 21 años, mientras que el segundo detenido es un joven de apellido Chaves, de 19 años.

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en que, tras la captura, un grupo de vecinos intentó acercarse a la patrulla para increpar a los sujetos.

Ambos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, mientras el OIJ continúa con las investigaciones para determinar el móvil del ataque.