Sucesos

Balacera en Tirrases dejó cuatro heridos: sospechosos detenidos y acorralados por vecinos

Cuatro personas, incluida una menor, resultaron heridas en Tirrases de Curridabat. La Fuerza Pública detuvo a dos sospechosos de 19 y 21 años.

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Por Yucsiany Salazar
Tras la captura de los sospechosos, los vecinos intentaron increpar a los sujetos.
Tras la captura de los sospechosos, los vecinos intentaron increpar a los sujetos. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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