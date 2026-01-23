Sucesos

Balacera en reconocido centro comercial de Lindora deja dos heridos frente a un bar; local opera con patente turística

Los hechos ocurrieron la madrugada de este viernes

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Balacera en centro comercial en Lindora.
Balacera en Lindora dejó dos heridos. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
balaceraLindoraSanta Anaheridos
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.