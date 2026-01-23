Balacera en reconocido centro comercial de Lindora deja dos heridos frente a un bar; local opera con patente turística

Una balacera frente a un bar en Lindora, situado en un reconocido centro comercial, dejó a dos personas heridas la madrugada de este viernes. El sitio cuenta con patente turística, lo que le permite funcionar las 24 horas y recibir clientes a altas horas de la noche.

Así lo confirmó a este medio el jefe de la Policía Municipal de Santa Ana, Luis Diego Moncada, quien detalló que los hechos ocurrieron en un establecimiento situado en el mismo centro comercial donde antes operaba el mercado gastronómico conocido como La Cartonera.

A eso de las 5 a. m., dos hombres salían del bar cuando otros dos sujetos, a bordo de un vehículo, en apariencia, llegaron a increparlos. Tras una breve discusión, se desató la balacera.

Los dos heridos fueron trasladados en vehículos privados al Hospital de Alajuela, donde reciben atención médica desde su arribo. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que recibió la alerta a las 7:15 a. m. y, por el momento, no cuenta con detalles sobre el estado de salud de las víctimas.

La zona donde ocurrió el tiroteo es concurrida debido a la gran cantidad de establecimientos comerciales visitados por jóvenes y adultos que buscan opciones de ocio durante las noches.

El pasado 15 de agosto, por ejemplo, se registró una balacera que dejó a tres personas fallecidas en el restaurante Howard’s, a solo metros de donde ocurrió el ataque armado de este viernes. Una de las víctimas murió de manera colateral. En aquel momento, vecinos exigieron mayor vigilancia por parte de las autoridades en esa zona.