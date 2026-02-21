Balacera en centro comercial de Liberia deja dos heridos

Los dos hombres que resultaron heridos se encuentran fuera de peligro recuperándose. Imagen con fines ilustrativos

Dos hombres resultaron heridos con arma de fuego la madrugada de este sábado en el parqueo de un centro comercial en Liberia, Guanacaste.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) precisó que el incidente ocurrió cerca de las 3:30 a. m.

Los afectados son un joven de 25 años de apellido Florián y otro de apellido Torres, cuya edad se desconoce. Ellos se encontraban en el estacionamiento cuando, por razones que todavía se investigan, ocurrió una balacera en la que ambos resultaron heridos.

Los hombres fueron trasladados al Hospital Enrique Baltodano, en Liberia, donde se reportan como estables.

Los agentes judiciales investigan el caso para determinar las causas y características del incidente.