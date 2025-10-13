Balacera en bunker deja cuatro detenidos y más de 100 dosis de droga incautada

Tras una balacera en San Carlos, las autoridades policiales detuvieron a cuatro jóvenes e incautan más de 100 dosis de crack, en Aguas Zarcas de San Carlos. Foto:

Una balacera, la tarde de este lunes, en un búnker ubicado en Santa Fe, en Aguas Zarcas de San Carlos, dejó como saldo cuatro jóvenes detenidos y más de 100 dosis de crack incautadas.

Oficiales de la Fuerza Pública y del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) llegaron a la zona, luego de que vecinos alertaran sobre detonaciones y gritos. Los testigos incluso indicaron que una persona salió ensangrentada y golpeada.

Justo en ese sitio, hace 15 días, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) había realizado una intervención, pues es conocido por la venta de drogas.

Tras recibir la alerta, los efectivos de seguridad realizaron un operativo por varios de los puntos donde se sospecha que se comercializan esas sustancias ilícitas y, producto de esas pesquisas, detuvieron a un sujeto que intentó huir por un yucal.

Minutos después, se reportó un vehículo negro con tres ocupantes, presuntamente involucrados en la balacera, quienes se dirigían hacia Veracruz de Pital.

Tras un seguimiento con apoyo de los Linces, la Policía Municipal y la Fuerza Pública, los sospechosos intentaron escapar e incluso, lanzaron el vehículo contra las motocicletas policiales, pero finalmente fueron detenidos.

A los cuatro aprehendidos, de apellidos Alfaro, Ortega, Larios y Cambronero, todos vecinos de Veracruz de Pital, se les decomisó un arma calibre 22, un canguro con más de 100 dosis de crack y otros indicios delictivos.

Las autoridades presumen que el grupo llegó al búnker para intimidar a una banda rival o robar droga. El caso quedó bajo investigación y los sospechosos fueron remitidos a la Fiscalía de San Carlos.