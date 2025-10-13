Sucesos

Balacera en bunker deja cuatro detenidos y más de 100 dosis de droga incautada

Sospechosos intentaron embestir a policías, cuanto trataban de darse a la fuga. Suceso ocurrió en Aguas Zarcas de San Carlos

Por Sebastián Sánchez y Edgar Chinchilla
Tras una balacera en San Carlos, autoridades detienen a cuatro jóvenes e incautan droga.
Tras una balacera en San Carlos, las autoridades policiales detuvieron a cuatro jóvenes e incautan más de 100 dosis de crack, en Aguas Zarcas de San Carlos. Foto: (Edgar Chinchilla/La Nación)







Sebastián Sánchez

