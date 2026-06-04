AyA interviene varios puntos de San José para optimizar el abastecimiento de agua

Entre los trabajos destacan la instalación de válvulas y macromedidores, la conexión de nuevas tuberías y labores de limpieza en plantas de tratamiento para fortalecer el suministro del recurso hídrico.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) realiza varios trabajos de manera simultánea en diversos puntos de San José, Heredia y Cartago.

Desde La Uruca hasta Tres Ríos, en La Unión, el AyA realiza múltiples trabajos de modernización y mantenimiento en su red de acueductos para reforzar la operación de los sistemas que abastecen a miles de usuarios en la Gran Área Metropolitana.

Los mismos consisten en:

Instalación de válvulas y macromedidores en Pozos de la Valencia, donde buscan controlar mejor el flujo de agua y medir la producción de cada pozo.

Conexión de una nueva tubería entre la Uruca y tanques de Sur con el objetivo de fortalecer la distribución del servicio de agua potable.

Sustitución de válvulas en La Pozuelo para mejorar el abastecimiento en Pavas.

Mantenimiento y pruebas en la red de conducción para optimizar el funcionamiento de los sistemas tras la instalación de una válvula en Pavas.

Otro de los trabajos que realiza el AyA es la limpieza de la planta ubicada en Tres Ríos, para mejorar el servicio de agua potable a la población.