Sucesos

AyA interviene varios puntos de San José para optimizar el abastecimiento de agua

AyA ejecuta, de manera simultánea, varias obras estratégicas orientadas a aumentar la eficiencia de la red de distribución y garantizar un abastecimiento más estable para la población.

EscucharEscuchar
Por Libia Solano Meza
Entre los trabajos destacan la instalación de válvulas y macromedidores, la conexión de nuevas tuberías y labores de limpieza en plantas de tratamiento para fortalecer el suministro del recurso hídrico.
Entre los trabajos destacan la instalación de válvulas y macromedidores, la conexión de nuevas tuberías y labores de limpieza en plantas de tratamiento para fortalecer el suministro del recurso hídrico. (AyA/AyA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AyAAbastecimiento de agua
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.