Aumentan prisión preventiva a sospechosos de asesinar a dos primos en bar de Heredia

Cinco sospechosos del doble homicidio de los primos Jorge Barboza Abarca y Carlos Alberto Barboza Chacón, ocurrido en un bar de Heredia entre la noche del 6 de febrero y la madrugada del viernes 7 de este año, deberán permanecer seis meses más en prisión preventiva, mientras continúa la investigación en su contra.

El Juzgado Penal de Heredia amplió la medida cautelar, confirmó este viernes el Ministerio Público.

Los imputados son de apellidos Rodríguez Pastrán, Rodríguez Rivera, Díaz Álvarez, Bravo Díaz y Segura, quienes fueron detenidos en marzo y enviados a prisión preventiva por seis meses, plazo que ahora se extendió mientras se les investiga por su presunta participación en los hechos.

Sus capturas se dieron tras allanamientos en casas ubicadas en San Francisco, Mercedes Norte y San Isidro de Heredia, así como en Alajuela y en Hatillo.

El dueño del bar y principal sospechoso, Jean Franco Segura, también descuenta prisión preventiva; no obstante, las medidas cautelares en su contra no fueron analizadas en la más reciente resolución del Juzgado Penal.

El caso se investiga desde inicios de febrero, cuando los primos Barboza ingresaron al bar herediano Dude’s y no se volvió a saber de ellos. Según el informe preliminar, los hechos se habrían producido durante una riña que desencadenó el homicidio de ambos.

La pesquisa detalló que fueron atacados a golpes y con armas blancas. Posteriormente, los imputados habrían ocultado los cuerpos en una fosa cavada en el sótano del establecimiento.

En marzo de este año, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo también a otras dos personas que quedaron con medidas distintas a la prisión preventiva. Se trata de Segura Gómez y Postome Téllez, investigados únicamente por el presunto delito de favorecimiento, por lo que cumplían medidas cautelares que les prohíben comunicarse, amenazar o perturbar a las demás partes del proceso.

