Audiencia de medidas cautelares contra Chonta Mullins, exnuera de Pecho de Rata, se atrasa por recusación

La investigación precisa que la cercanía de la mujer con el círculo de Pecho de Rata y la ausencia de antecedentes criminales “fueron factores que facilitaron su utilización dentro de la estructura criminal para la administración y resguardo de bienes y activos de alto valor económico”.
Briglia confirmó a este diario que solicitará al juzgado medidas menos gravosas para su clienta, pues, según explicó, ella tiene arraigo familiar y laboral, lo que le permitiría afrontar la causa en libertad.
Este medio consultó al Ministerio Público cuáles medidas solicitará contra la modelo; sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Chonta se entregó el viernes pasado en el aeropuerto internacional Juan Santamaría. La mujer permanecía trabajando en un hotel en Suiza desde marzo de este año.