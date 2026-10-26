Audiencia de medidas cautelares contra Chonta Mullins, exnuera de Pecho de Rata, se atrasa por recusación

El inicio de la audiencia de medidas cautelares que deberá afrontar la modelo limonense Chonta Heidy Mullins Abegglen, exnuera de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, se atrasó este lunes debido a un recurso de recusación presentado por el Ministerio Público.

De acuerdo con el abogado de la mujer, Gregorio Briglia, a las 9:15 a. m. de este lunes comenzó la audiencia en el Juzgado Penal de Limón en la que se resolverá dicho recurso.

Posteriormente, iniciará la audiencia en la que se definirá si la mujer deberá cumplir medidas cautelares mientras avanza la causa penal en su contra. Por el momento se desconoce la fecha y la hora.

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