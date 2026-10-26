Chonta Mullins, exnuera de Pecho de Rata, trabajó siete meses en hotel de Suiza con beneficio de ese gobierno, afirma su abogado

Chonta Heidy Mullins Abegglen, la exnuera del extraditado Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, detenida el viernes pasado en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, había estado trabajando en un hotel en Suiza desde marzo de este año, gracias a un beneficio otorgado por ese gobierno.

Así lo confirmó su abogado Gregorio Briglia en entrevista con La Nación.

La mujer, modelo limonense y expareja sentimental de un hijo no reconocido de Pecho de Rata, identificado como Kedward Vaz Mc Leod, figura en el expediente Riverside, en el que se investiga un presunto caso de narcotráfico y legitimación de capitales atribuido a un grupo criminal que habría sido comandado por Pecho de Rata, extraditado el 20 de marzo anterior.

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