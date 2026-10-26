Chonta Mullins, exnuera de Pecho de Rata, trabajó siete meses en hotel de Suiza con beneficio de ese gobierno, afirma su abogado

Así lo confirmó su abogado Gregorio Briglia en entrevista con La Nación.
La mujer, modelo limonense y expareja sentimental de un hijo no reconocido de Pecho de Rata, identificado como Kedward Vaz Mc Leod, figura en el expediente Riverside, en el que se investiga un presunto caso de narcotráfico y legitimación de capitales atribuido a un grupo criminal que habría sido comandado por Pecho de Rata, extraditado el 20 de marzo anterior.
Este lunes, Mullins acudió a la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Penal de Limón, donde escuchó que la Fiscalía pidió prisión preventiva en su contra; sin embargo, todavía no se conoce la resolución del juez al respecto.
Su abogado indicó que Chonta salió del país el 23 de marzo, tres días después de la extradición del cabecilla, para aprovechar un beneficio que le ofrecía el Gobierno suizo en ese país europeo.
El abogado afirmó que la modelo obtuvo esta ayuda porque tiene nacionalidad costarricense y suiza.
Según explicó Briglia, la oferta de trabajo consistía en que Chonta laborara en el área gastronómica de un hotel y así lo hizo desde marzo.
Además, indicó que su clienta aceptó dicha oportunidad porque es madre soltera de una menor de edad y vio en Suiza una opción para que la niña aprendiera otro idioma en una “potencia mundial” que, según dijo, le ofrecería un mejor futuro.
El 23 de junio de este año, tres meses después de su salida del país, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) puso en marcha más de 100 allanamientos como parte del caso Riverside. De acuerdo con Michael Soto, director a. i. de la Policía Judicial, se trató de “la operación más grande que ha hecho el OIJ en la historia”.
El expediente del caso Riverside detalla que Mullins figura dentro de la investigación como “una persona cercana al núcleo familiar de Edwin López Vega” (...) “manteniendo vínculos personales con integrantes de su entorno inmediato, entre ellos Kedward Vaz Mc Leod”.
La pesquisa de las autoridades judiciales precisa que la cercanía con el círculo de Pecho de Rata y la ausencia de antecedentes criminales “fueron factores que facilitaron su utilización dentro de la estructura criminal para la administración y resguardo de bienes y activos de alto valor económico”.
No sabía que era requerida, afirma abogado
De acuerdo con su abogado, cuando salió de Costa Rica, la mujer desconocía que sería requerida por las autoridades nacionales. Briglia indicó que, después de enterarse, la modelo comenzó a coordinar su regreso al país. Durante ese tiempo, habría gestionado, entre otras cosas, la búsqueda de un centro educativo para su hija.
En principio, Chonta regresaría al país el 14 de diciembre, pero adelantó su vuelo para el pasado 23 de octubre, según su abogado.
“Ella viene voluntariamente, por sus propios medios, aun y cuando habría tenido la posibilidad de quedarse. Quiere enfrentar la causa de la mejor manera”, dijo Briglia a este diario.
El abogado afirmó que presentará todos los elementos de prueba para justificar, ante el Juzgado Penal de Limón, que su clienta, quien permanece detenida a la espera de la audiencia de medidas cautelares, puede afrontar el proceso penal en libertad.