Ataque de abejas dejó un muerto y dos heridos

Un hombre de 70 años murió en un ataque de abejas en el que también resultaron heridas dos personas.

La Cruz Roja Costarricense indicó que dos ambulancias de soporte avanzado y una de soporte básico llegaron al lugar, pero el adulto mayor ya estaba en paro cardiorrespiratorio para ese momento. Se le realizaron maniobras avanzadas de soporte de vida, pero no se logró resucitarlo.

Un muerto y dos heridos en ataque de abejas

Alejandro Molina Flores, coordinador del operativo nacional de la Cruz Roja, confirmó que el paro cardiaco y posterior deceso fue producto de la gran cantidad de picaduras que el hombre soportó. Jimmy Umanzor Umaña, de la Estación de Bomberos de Santa Ana, aseguró que el hombre tenía más de 100 picaduras en su cuerpo.

Una de las personas heridas fue trasladada en condición crítica al Hospital San Juan de Dios con una reacción anafiláctica (reacción alérgica grave en todo el cuerpo).

Un tercer paciente fue llevado a un centro médico por medios propios antes de la llegada de los cuerpos de socorro.

El Cuerpo de Bomberos atendió el incidente y evacuó a los heridos hacia un lugar seguro. (Bomberos/Bomberos)

El Cuerpo de Bomberos informó que a la alerta se dio a las 9:58 a. m. en una vivienda en Salitral de Santa Ana, frente al edificio de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Durante las labores los paramédicos de Bomberos rescataron a otras dos personas y las lograron ubicar en un lugar seguro. Posteriormente fueron trasladados a un centro médico para su valoración.

Esta información está en desarrollo