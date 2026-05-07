Sucesos

Ataque armado en Paseo Colón deja un fallecido y dos mujeres heridas

Una de las afectadas sería una adulta mayor.

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Por Christian Montero
Un ataque armado en Paseo Colón, San José, cobró la vida de un hombre y dejó heridas al menos a dos mujeres, entre ellas una adulta mayor, quien iba como pasajera de un bus que pasaba por el sitio.
Un ataque armado en Paseo Colón, San José, cobró la vida de un hombre y dejó heridas al menos a dos mujeres, entre ellas una adulta mayor, quien iba como pasajera de un bus que pasaba por el sitio. (Foto: cortes/Foto: cortesía)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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