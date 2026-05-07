Ataque armado en Paseo Colón deja un fallecido y dos mujeres heridas

Un ataque armado en Paseo Colón, San José, cobró la vida de un hombre y dejó heridas al menos a dos mujeres, entre ellas una adulta mayor, quien iba como pasajera de un bus que pasaba por el sitio.

Un nuevo caso de sicariato cobró la vida de un hombre y dejó al menos a dos mujeres heridas, entre ellas una adulta mayor.

El hecho, ocurrido este jueves por la tarde, lo atienden autoridades policiales en Paseo Colón en el centro de San José, contiguo al edificio conocido como Torre Mercedes.

Un hombre identificado como Yustin Francisco Pérez Gutiérrez sería el fallecido tras recibir múltiples impactos de bala, mientras que una de las heridas es de apellidos Cruz Jiménez.

Trascendió que la adulta mayor herida, iba como pasajera en un autobús que pasaba por la zona al momento de la agresión.

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El hecho ocurre en medio de los preparativos para el traspaso de poderes y en una ciudad capital en la que se movilizan gran cantidad de policías. De momento no se reporta alguna detención por este caso.