Sucesos

Asiático fue hallado maniatado y herido tras aparente robo y secuestro en Ciudad Neily

El hombre estaba ensangrentado, aparentemente desorientado y golpeado

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Por Natalia Vargas
Asiático en Ciudad Neily
El hombre estaba sentado sobre la vía, con un paño en sus piernas, mientras los vehículos pasaban. (Cortes/Cortesía)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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