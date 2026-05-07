Asiático fue hallado maniatado y herido tras aparente robo y secuestro en Ciudad Neily

El hombre estaba sentado sobre la vía, con un paño en sus piernas, mientras los vehículos pasaban.

Un hombre asiático, residente en Costa Rica, apareció herido y maniatado en vía pública en Ciudad Neilly, luego de que, en apariencia, dos hombres se robaron su vehículo y lo privaron de libertad.

El incidente ocurrió la noche del miércoles, cuando se recibió una alerta sobre una persona sentada en la calle frente a la Aduana Nueva, en kilómetro 53, en el cantón de Corredores.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, la víctima había sido abordada en las cercanías del restaurante Rancho Guaymí, sobre la carretera Interamericana Sur, y allí fue privado de su libertad.

Los sospechosos colisionaron el vehículo robado contra una palmera. (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)

En apariencia, el afectado conducía su vehículo cuando otro automóvil le obstruyó el paso y de este descendieron al menos dos sujetos, quienes presuntamente lo encañonaron.

Posteriormente, le quitaron la ropa, sus pertenencias y huyeron con el automóvil y la víctima a bordo. En determinado momento, los sospechosos lanzaron al herido del carro mientras este estaba en movimiento.

Tras el reporte, los oficiales de la unidad 2821 divisaron el vehículo sospechoso en el cruce de Ciudad Neily, por lo que iniciaron una persecución por el centro de la localidad y la ruta Los Cotos.

Al llegar al barrio La Cartonera, el conductor del automóvil perdió el control y colisionó contra una palmera.

Fuerza Pública detuvo a dos hombres por este hecho. (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)

Aunque tres sujetos intentaron huir a pie, oficiales de la Fuerza Pública y del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) capturaron a uno de ellos, de apellido Gaitán, quien intentó refugiarse en una vivienda cercana, y a otro apellidado Buzano, localizado en las cercanías de una cancha de fútbol. Ambos sujetos tienen 22 años.

Buzano era requerido por las autoridades judiciales, pues tiene una causa pendiente por presunta infracción a la Ley de Armas y Explosivos.

Los sospechosos intentaron huir a pie. (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)

Los oficiales trasladaron a la persona herida en una patrulla hasta el hospital de Ciudad Neily, ya que presentaba una lesión en la cabeza. Bajo la dirección funcional de la Fiscalía de Corredores, la Fuerza Pública entregó el caso a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La Policía Judicial confirmó a La Nación que el caso está en investigación.