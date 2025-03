Así habría engañado sospechoso a sus hijos tras femicidio de Geisel González en Moravia

Geisel González Cantón, de 37 años, es una de las más recientes víctimas de femicidio en Costa Rica. La joven madre fue asesinada el 13 de marzo en La Trinidad de Moravia, al parecer, a manos de su esposo de apellidos Rodríguez Canales, con quien mantenía una relación de dos décadas. La pareja tenía dos hijos, de 14 y 17 años.

Según Eveling López, amiga cercana de Geisel, el sospechoso intentó engañar a los hijos tras cometer el crimen. “En la mañana se levantó temprano y les dijo a los niños que su mamá estaba dormida y que él los llevaría al colegio. Les hizo desayuno y luego los llevó”, relató Eveling a La Nación. De acuerdo con la información que maneja López, el femicidio ocurrió en las primeras horas de la madrugada, pero el presunto agresor pretendió que todo estuviera en orden por la mañana.

Fue solo durante la tarde de ese mismo día cuando las autoridades de la Fuerza Pública lograron detener al sospechoso en el Coyol de Alajuela, a 34 kilómetros de donde ocurrió el crimen. El hombre mostró “una actitud sospechosa” y, tras ser abordado por la policía, confesó el asesinato.

Geisel González Cantón, fue asesinada este jueves en Moravia. Se presume que el responsable es su pareja sentimental, de apellido Rodríguez. (Foto: Tomada de Facebook/Foto: Tomada de Facebook)

Un último adiós en Ometepe

El cuerpo de Geisel fue trasladado en ferry este sábado a su natal Ometepe, en Rivas, Nicaragua, donde familiares y seres queridos la esperaron para darle el último adiós. La madre de Geisel, profundamente dolida, enfrenta la irreparable pérdida de su única hija.

“¿Y ahora quién me va a hacer el pelo?”, preguntó entre lágrimas a Eveling, quien explicó que Geisel, además de ser madre, tenía un emprendimiento como estilista en Costa Rica, y era quien se encargaba de los tratamientos de belleza de su madre cada vez que viajaba.

Geisel tenía planes para la próxima Semana Santa: había organizado un viaje a Nicaragua y había comprado un nuevo vehículo para llevar consigo. Sin embargo, el automóvil fue utilizado por su esposo para huir tras el asesinato.

Geisel junto a uno de sus hijos y su compañero sentimental, quien fue detenido como sospechoso del femicidio. (Cortesía Eveling López para LN/Cortesía)

“Me había dicho que iba a venir y que teníamos planes para salir aquí en Nicaragua. Me contó que viajaría en su carrito, el mismo en el que lo detuvieron en Alajuela. No sé si logró terminar de pagarlo, porque me había dicho que estaba en eso. Esto me ha dolido mucho porque los conozco a los dos.

“Nosotras crecimos juntas y nunca perdimos la comunicación. Aunque ella se fue para Costa Rica, siempre hablábamos, siempre nos reíamos de nuestras cosas. Yo le contaba mis problemas y ella los suyos. La verdad, todo esto es muy extraño para mí. No sabemos cómo sucedió, porque ella siempre me mandaba videos de las actividades en familia, una familia aparentemente feliz”, dijo Eveling entre lágrimas.

La Fiscalía Adjunta de Género informó que el caso se investiga bajo el expediente 25-000441-0053-PE. Además, confirmó que actualmente se recogen pruebas en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial para avanzar en el expediente.

Geisel es la décima segunda víctima de femicidio en Costa Rica en apenas 72 días. El primer caso ocurrió el 1.º de diciembre, cuando Ingrid Espinoza fue asesinada durante las celebraciones de Año Nuevo.

Ingrid, de 35 años, era oriunda de Pacuarito de Siquirres, en Limón, pero residía en Guararí de Heredia. En la madrugada del 1.º de enero, Espinoza discutió con una vecina frente a su vivienda. En ese momento, su pareja sentimental, Osmar Machado Gómez, de 31 años, llegó al lugar y la llevó a la fuerza hacia la casa.