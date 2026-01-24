Así estará el clima en Costa Rica este domingo: vea qué esperar en su región

Este domingo habrá calor y poca nubosidad en el país, con posibilidad de lluvias breves en el Pacífico Central y Sur.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este domingo 25 de enero las condiciones del tiempo en Costa Rica estarán influenciadas por una baja humedad ambiental y una disminución de los vientos alisios, producto de una reducción parcial en la presión atmosférica al norte de la cuenca del mar Caribe.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo permanecerá con escasa nubosidad en gran parte del territorio nacional. En horas de la tarde, la nubosidad aumentará, sobre todo en las regiones montañosas. Aunque no se prevén lluvias generalizadas, el IMN no descartó precipitaciones aisladas y de corta duración en el Pacífico Central y Sur, debido al ingreso de brisas marinas.

En el Valle Central, se mantendrá un cielo parcialmente nublado a lo largo del día, sin lluvias previstas. San José registrará una temperatura mínima de 15,9 °C y una máxima de 25 °C, mientras que en Heredia la mínima será de 17,5 °C y la máxima de 25,1 °C.

El Pacífico Norte experimentará condiciones de cielo despejado desde la madrugada hasta la noche, con temperaturas elevadas. En Nicoya se alcanzará una máxima de 36,6 °C, y una mínima de 19,7 °C. Liberia también presentará un ambiente muy cálido, con una máxima de 35,6 °C.

En el Pacífico Central, predominará la poca nubosidad en la mañana, seguida por nubes parciales en la tarde y noche. Quepos mostrará temperaturas entre los 20,6 °C y los 31 °C, sin precipitaciones significativas, aunque podrían presentarse lluvias aisladas.

El Pacífico Sur tendrá un comportamiento similar, con cielos despejados por la mañana y nubosidad parcial en la tarde. En Golfito, las temperaturas oscilarán entre 20,8 °C y 33,1 °C, y al igual que el Pacífico Central, existe posibilidad de lluvias muy localizadas.

En la región del Caribe Norte, el día se mantendrá con pocas nubes, especialmente en la costa. Guápiles tendrá una mínima de 20,8 °C y una máxima de 30,3 °C, con un ambiente estable durante toda la jornada.

El Caribe Sur tendrá condiciones comparables, con nubosidad parcial sin lluvias previstas. En Limón, se espera una mínima de 21,3 °C y una máxima de 29,8 °C, en una jornada mayormente seca.

En la zona norte, predominarán los cielos parcialmente nublados, con mayor nubosidad en zonas elevadas durante la tarde. Ciudad Quesada alcanzará una temperatura mínima de 15,5 °C y una máxima de 27,8 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 05:58 a. m. y su puesta a las 05:39 p. m. La fase lunar continuará en cuarto creciente.