Así estará el clima en Costa Rica este domingo: vea qué esperar en su región

El IMN anticipó un ambiente seco y soleado, con posibles lluvias breves en el Pacífico Central y Sur durante la tarde

Por Damián Arroyo C.
San José, de buen clima, con sol y luna
Este domingo habrá calor y poca nubosidad en el país, con posibilidad de lluvias breves en el Pacífico Central y Sur. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







