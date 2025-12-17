Sucesos

Así asaltaron dos delincuentes un minisúper en Matina

Sujetos agredieron a patadas a una de las víctimas

Por Christian Montero y Reiner Montero
Dos delincuentes asaltaron un minisuper en 9 Millas de Matina, Limón y agredieron brutalmente a dos personas.
Dos delincuentes asaltaron un minisúper en 9 Millas de Matina, Limón y agredieron brutalmente a dos personas. (Foto: R/Foto: Reiner Montero)







