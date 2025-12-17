Así asaltaron dos delincuentes un minisúper en Matina

Dos delincuentes asaltaron un minisúper en 9 Millas de Matina, Limón y agredieron brutalmente a dos personas.

Dos delincuentes irrumpieron en un minisúper para cometer un asalto y agredir de manera brutal a una de las víctimas tras propinarle varios puntapiés; justo cuando en el establecimiento había cuatro personas.

El violento hecho ocurrió en un local propiedad de comerciantes chinos, que se ubica en la comunidad de 9 Millas de Matina en la provincia de Limón.

Según el reporte policial, los hechos sucedieron la noche del sábado, cuando dos sujetos en motocicleta llegaron hasta el comercio y primero atacaron a un joven que estaba en la acera del minisúper. El afectado recibió un puntapié que lo dejó tirado sobre la acera.

Un joven quien estaba afuera del local, fue el primero en ser agredido por los antisociales. (Foto: R/Foto: Reiner Montero)

Tras cometer esa agresión, el asaltante ingresó al local donde también golpeó a patadas a la segunda víctima, que también sufrió lesiones. Posteriormente, como quedó registrado en una cámara de vigilancia, ingresó el segundo sospechoso, quien sería el conductor de la moto.

Este segundo sujeto, sin ninguna razón válida, agredió a las mismas personas que de antemano fueron atacadas por su cómplice.

Asalto a minisuper en Matina de Limón

Mientras la segunda víctima permanecía en el piso, el acompañante del motociclista regresó donde el joven estaba tirado en el piso para propinarle una segunda brutal golpiza, a la vez que el otro antisocial exigió a los dueños del local dinero y otros bienes, para luego escapar.

Este sería el sospechoso que conducía la motocicleta usada para cometer el asalto. (Foto: R/Foto: Reiner Montero)

Este fue el segundo atraco que ocurrió durante esa semana en esa zona, situación que tiene en alerta a la Policía y a los comerciantes.

La Fuerza Pública desarrolló retenes en diversos puntos del cantón para tratar de ubicar a los asaltantes, pero no fue posible.

El 5 diciembre un oriental, dueño de un supermercado en Matina, sufrió una herida de arma de fuego luego de que dos asaltantes en motocicleta lo atacaron dentro de su negocio.