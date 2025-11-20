Sucesos

Asesinan de 15 balazos a hombre en Alajuelita

Al llegar al sitio, la Cruz Roja confirmó el fallecimiento

Por Sebastián Sánchez
El OIJ atendió una balacera en Barrio Cuba, en San José, donde un hombre resultó herido.
El OIJ atendió una balacera en San Felipe de Alajuelita, donde un hombre fue asesinado. (Keyna Calderón Masís/Keyna Calderón)







