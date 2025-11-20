Asesinan de 15 balazos a hombre en Alajuelita

El OIJ atendió una balacera en San Felipe de Alajuelita, donde un hombre fue asesinado.

Un hombre de apellidos Ugarte Baltodano falleció este miércoles tras recibir múltiples impactos de bala en San Felipe, Alajuelita.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:20 p. m. en el sector de La Tiribi, a un costado de la Escuela Ciudadela Unidas. Vecinos relataron haber escuchado detonaciones y luego observar al hombre tirado en la vía pública, aparentemente ingresando por el trillo desde Hatillo.

Al llegar al lugar, la Cruz Roja confirmó que el hombre ya había fallecido. Según el informe preliminar, habría recibido alrededor de 15 disparos, principalmente en la espalda.

En apariencia, varios vecinos indicaron que los sujetos que cometieron el ataque se dirigieron hacia la parte baja del precario, según información del 9-1-1. Por ello, se realizó un ingreso al precario con recurso policial de Alajuelita y de la Policía Municipal.

Según fuentes policiales, durante la incursión, los oficiales reconocieron a dos sujetos que minutos antes habían estado con el fallecido. Ambos fueron interceptados y se mantuvieron en custodia para que los funcionarios del OIJ determinen si son de interés en la investigación.

Además, según la misma fuente, en un rastreo en la zona verde se encontró una bolsa con aparente droga y un arma de fuego tipo 38.

La escena fue acordonada y tanto la evidencia como los indicios balísticos se mantienen bajo custodia mientras se espera la llegada del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias y responsabilidades del crimen.