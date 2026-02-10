Asesinan a un hombre de 15 balazos en Orotina

Un hombre extranjero fue asesinado de varios disparos en Orotina. (Imagen con fines ilustrativos)

Un hombre recibió al menos 15 balazos en la puerta de su casa, la tarde del lunes, en el distrito de la Ceiba, en Orotina.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó este martes que los hechos ocurrieron a las 5:45 p. m. y la víctima fue identificada con el apellido Romero, de 50 años.

El hombre era nicaragüenses y se presume que fue interceptado por dos sujetos que llegaron a las afueras de su vivienda a bordo de una motocicleta. En apariencia, dispararon en múltiples ocasiones sin mediar palabra.

El cuerpo de la víctima fue llevado a la Morgue Judicial y el caso permanece en investigación para esclarecer los hechos.

Según datos de la Policía Judicial, hasta este 10 de febrero, el país registra 77 homicidios, 26 menos con respecto al mismo periodo del año anterior.