Sucesos

Asesinan a un hombre de 15 balazos en Orotina

El homicidio ocurrió a pocos metros de la vivienda de la víctima

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
31/08/2018. Sabana Sur, San José. Un hombre aún no identificado fue atropellado por el tren en Sabana Sur frente a Tramitaciones de Armas y Explosivos. Según información preliminar se trata de un habitual del lugar quién quedó fallecido sobre la línea del tren. En la foto: Varios efectivos de la policía custodiaron el área del accidente en espera de las autoridades judiciales. Foto: Albert Marín
Un hombre extranjero fue asesinado de varios disparos en Orotina. (Imagen con fines ilustrativos) (Albert Marín.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HomicidioOrotinaAlajuelaLa Ceiba
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.