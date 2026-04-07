Sucesos

Asesinan a joven de 17 años en vía pública

Hechos ocurrieron en el distrito de Chacarita, cantón central de Puntarenas

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Por Sebastián Sánchez
03/02/2026/ un triple homicidio se registró en la Carbonera Paso Ancho / foto John Durán
El joven murió en el sitio. (Imagen con fines ilustrativos). (JOHN DURAN/John Durán)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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