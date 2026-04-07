Asesinan a joven de 17 años en vía pública

Un adolescente de 17 años falleció la tarde de este martes tras ser herido con arma de fuego en vía pública en el distrito de Chacarita, cantón Central de Puntarenas.

El hecho fue reportado a las 3:26 p. m., cuando los cuerpos de socorro fueron alertados sobre un joven herido. De acuerdo con la información preliminar, la víctima presentaba al menos cuatro impactos en el tórax y el abdomen.

Personal de la Cruz Roja llegó al sitio a las 3:40 p. m. Sin embargo, el paciente ya había fallecido.

En la escena, se ubicaron elementos balísticos. Al lugar se desplazaron unidades de la Fuerza Pública. La escena quedó a cargo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para realizar el levantamiento del cuerpo y remitirlo a la Morgue Judicial.