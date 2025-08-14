Asesinan a hombre dentro de vehículo en el centro de San José

Un hombre fue asesinado este miércoles por la noche, en el centro de San José, en el cruce de la calle 1 con la avenida 7, a 100 metros de Radiográfica Costarricense (Racsa).

Se trata de un sujeto que fue acribillado dentro de un vehículo Hyundai Accent, después de las 9 p. m. Al lugar se presentaron oficiales de la Fuerza Pública, quienes acordonaron la zona.

Sin embargo, la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública informó de que la escena quedó a cargo de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para realizar las investigaciones del homicidio.

Noticia en desarrollo