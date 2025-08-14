Sucesos

Asesinan a hombre dentro de vehículo en el centro de San José

Homicidio en el cruce de la calle 1 y avenida 7, a 100 metros de Racsa; OIJ quedó a cargo

Por Aarón Sequeira

Un hombre fue asesinado este miércoles por la noche, en el centro de San José, en el cruce de la calle 1 con la avenida 7, a 100 metros de Radiográfica Costarricense (Racsa).








Aarón Sequeira

