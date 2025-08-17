Asesinan a hombre en Pavas: recibió disparos en la cara y el cuello

Imagen con fines ilustrativos. Homicidio ocurrió en los primeros minutos de la madrugada en Lomas del Río, Pavas.

Un hombre de 30 años, de apellido Monroy, fue asesinado de cuatro tiros la madrugada de este domingo 17 de agosto en Lomas del Río, Pavas, San José.

Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron pasada las 12 de la madrugada de este domingo, cuando Monroy caminaba por vía pública y fue interceptado por el agresor, que le propinó dos disparos en la cara y dos en el cuello.

Cuando los cuerpos de auxilio llegaron al lugar, la víctima ya había fallecido.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ levantaron el cuerpo y recolectaron indicios balísticos.

De momento se desconocen los motivos del homicidio. Tampoco se tienen detalles sobre el gatillero. El caso continúa en investigación.