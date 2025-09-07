Sucesos

Asesinan a hombre de varios disparos dentro de vehículo en Pavas

Mujer que se encontraba junto al hombre también resultó herida

Por Patricia Recio

Un hombre de 25 años fue asesinado de varios disparos la noche de este sábado en Pavas, mientras se encontraba dentro de un vehículo.








