Asesinan a hombre de varios disparos dentro de vehículo en Pavas

Un hombre de 25 años fue asesinado de varios disparos la noche de este sábado en Pavas, mientras se encontraba dentro de un vehículo.
Un hombre de 25 años fue asesinado de varios disparos la noche de este sábado en Pavas, mientras se encontraba dentro de un vehículo.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.