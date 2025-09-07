Asesinan a hombre de varios disparos dentro de vehículo en Pavas

Un hombre de 25 años fue asesinado de varios disparos la noche de este sábado en Pavas, mientras se encontraba dentro de un vehículo.

La Cruz Roja indicó que el hecho se dio cerca de las 9 p.m. en el sector de Finca San Juan, específicamente frente al abastecedor Alfa.

La Cruz Roja trasladó a la acompañante del fallecido quien también sufrió heridas de bala.

Al llegar a la escena encontraron al hombre sin signos vitales y con varios disparos. Dentro del automóvil también se encontraba una mujer que resultó herida de bala y fue trasladada en condición delicada al hospital.

La escena quedó a cargo de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).