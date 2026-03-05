Anulada condena de 19 años de prisión contra expresidente legislativo por caso de ‘asesores fantasmas’

Victor Emilio Granandos fue diputado entre el 2010 y el 2014.

El Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial anuló la sentencia condenatoria contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Victor Emilio Granados, dictada en el 2022 y ordenó la realización de un nuevo juicio.

Granados había sido condenado a 19 años de prisión por varios delitos de influencia contra la Hacienda Pública, referidos a supuestos nombramientos fantasmas en el Congreso en el período 2010-2014.

El fallo que anuló esa condena fue emitido el 26 de agosto del 2024; sin embargo, la información trascendió hasta este miércoles y fue confirmada a La Nación por el Poder Judicial.

La anulación del fallo beneficia a otras nueve personas, a parte del expresidente legislativo.

Los jueces mantuvieron incólumes las absolutorias en favor de dos personas de apellidos Arias y Zamora que no fueron objeto de recurso de apelación.

Además, se ordenó la realización del juicio de reenvío, es decir, que los hechos se conozcan en un nuevo debate.

El Poder Judicial señaló que se están completando algunos trámites para fijar la fecha.

El caso

A Víctor Emilio Granados, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) lo acusó de cuatro delitos de influencia contra la Hacienda Pública por supuestamente nombrar a familiares y amigos como asesores de confianza en la Asamblea Legislativa entre el 2010 y el 2014.

En apariencia, esas personas nunca se presentaron a trabajar, sin embargo, recibían salario.

Granados fue presidente del Congreso entre el 1.° de mayo del 2012 y el 30 de abril del 2013.