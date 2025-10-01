Sucesos

Joven de 18 años, conocido como Zurdo, controlaba venta de drogas en una comunidad de San Carlos, dice OIJ

Fue detenido la tarde del martes

Por Christian Montero
Un joven de 18 años conocido como Zurdo, fue detenido por el OIJ de San Carlos como sospechoso de venta de drogas en Aguas Zarcas.
Un joven de 18 años conocido como Zurdo, fue detenido por el OIJ de San Carlos como sospechoso de venta de drogas en Aguas Zarcas.







