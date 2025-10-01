Joven de 18 años, conocido como Zurdo, controlaba venta de drogas en una comunidad de San Carlos, dice OIJ

Un joven de 18 años conocido como Zurdo, fue detenido por el OIJ de San Carlos como sospechoso de venta de drogas en Aguas Zarcas.

Un joven de apenas 18 años, conocido como Zurdo, figura como uno de los principales vendedores de drogas en una comunidad del cantón de San Carlos en Alajuela

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron la tarde del martes una vivienda en Santa Fe de Aguas Zarcas, en donde fue detenido el sospechoso de apellidos Aburto Fernández, a quien investigan por el delito de infracción a la Ley de Psicotrópicos.

Según la Policía Judicial y la Fiscalía, la vivienda era un punto de venta de drogas. Las pesquisas surgieron tras recibir información confidencial mediante la línea 800-8000-645.

En el operativo, participaron agentes del OIJ de San Carlos, con el apoyo de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y la Policía Municipal de San Carlos. Las autoridades decomisaron droga, dinero y otros objetos de interés para la investigación.

Aburto Fernández, alias de Zurdo, fue puesto a la orden de la Fiscalía, en donde fue sometido a una indagatoria. Además, se investiga la participación de un segundo sujeto, aún no identificado, vinculado a la venta de estupefacientes.

El OIJ recuerda que, mediante el WhatsApp 8800-0645, se puede denunciar de manera anónima las ventas de drogas u otros actos delictivos.