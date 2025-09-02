Sucesos

Alias Picudo fue asesinado por disputas con otro grupo criminal de La Carpio, confirma OIJ

Supuesto líder de banca Los Picudos pugna lucha por territorios para la venta de drogas con Los Cucas

Por Christian Montero
Un hombre de apellidos González Ramos, alias Picudo, presunto líder de la estructura criminal "los Picudos", radicada en la Carpio, murió tras ser atacado con arma de fuego mientras se movilizaba en este vehículo en el que fue llevado al Hospital México, donde lo declararon fallecido poco después.
