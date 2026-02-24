Alerta por llegada masiva de sargazo a Tortuguero

El Minae considera la llegada de sargazo se considera un fenómeno natural de carácter dinámico y no ha sido necesario remover el alga. (Foto con fines ilustrativos).

Grandes cantidades de sargazo están llegando a las costas del Caribe norte costarricense, según los últimos reportes del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). Esta alga provoca impactos negativos en el ambiente, la salud pública y el turismo, principalmente por el hedor que genera.

El fenómeno, monitoreado a través del Programa de Monitoreo de Integridad Ecológica, se ha intensificado en los últimos días en toda la zona costera del Parque Nacional Tortuguero, el poblado de Tortuguero y el Puesto Policial de Portillos, en la frontera con Nicaragua. Según reportes preliminares, podría tratarse de uno de los eventos de mayor acumulación registrados recientemente en esta zona.

El sargazo es un alga marina flotante cuya llegada masiva al Caribe se documenta desde 2011. Las especies más comunes, Sargassum natans y Sargassum fluitans, forman extensas masas superficiales conocidas como el Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico. Aunque cumple una función ecológica como refugio y alimento para diversas especies, su acumulación excesiva puede generar impactos ambientales y afectar la actividad turística.

Las algas en descomposición liberan sulfuro de hidrógeno, un gas incoloro que huele como a huevos podridos. En gran cantidad, esto puede causar problemas respiratorios y alejar a los visitantes de la arena.

Desde 2019, el Área de Conservación Tortuguero mantiene coordinación con la Universidad Nacional y la Red de Monitoreo de Sargazo del Caribe para dar seguimiento al fenómeno. Además, desde 2023 se incorporó el registro de masas de sargazo en recorridos marinos sistemáticos, lo que permite analizar su extensión, distancia de la costa y comportamiento estacional.

Tras el paso de la onda tropical número 15, la Red emitió una alerta temprana por el posible arribo a sectores del Caribe sur y norte. Actualmente no se realizan labores de remoción en el área protegida, pues se trata de un proceso natural dinámico que suele revertirse por acción del sol, el oleaje y las corrientes.

Las autoridades indicaron que continuarán el monitoreo técnico y la coordinación interinstitucional para evaluar eventuales medidas futuras e informar oportunamente a la población.