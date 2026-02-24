Sucesos

Alerta por llegada masiva de sargazo a Tortuguero

Grandes cantidades del alga han sido detectadas en el área protegida, el pueblo de Tortuguero y el puesto fronterizo de Portillos.

Por Vanessa Loaiza N.
El Minae considera la llegada de sargazo se considera un fenómeno natural de carácter dinámico y no ha sido necesario remover el alga. (Foto con fines ilustrativos).







Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

