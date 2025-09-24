Sucesos

Al menos 30 estudiantes intoxicados por aplicación de herbicida en San Isidro de Heredia

Los hechos ocurrieron pasada la 1:30 p. m. del miércoles

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
La Escuela Santa Cecilia se ubica a 2.6 kilómetros del centro de San Isidro de Heredia.
La Escuela Santa Cecilia se ubica a 2.6 kilómetros del centro de San Isidro de Heredia. (Google Maps/Google)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HerbicidaSan IsidroEscuelamenores de edadIntoxicación
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.