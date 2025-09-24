Al menos 30 estudiantes intoxicados por aplicación de herbicida en San Isidro de Heredia

La Escuela Santa Cecilia se ubica a 2.6 kilómetros del centro de San Isidro de Heredia.

Personal de Cruz Roja Costarricense atendió a 30 menores de edad y seis adultos que se habrían intoxicado con herbicidas en la Escuela Santa Cecilia, ubicada en San Isidro de Heredia,

Los hechos ocurrieron pasadas la 1:30 p. m. de este miércoles y, tras atender a las personas afectadas, los socorristas determinaron que solo un hombre de 26 años ameritó traslado en condición estable a la clínica de la localidad.

El Cuerpo de Bomberos, que también acudió al sitio, precisó que la aplicación de la sustancia ocurrió justo en la parte trasera del centro educativo, donde se ubica una tomatera.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, en contacto con herbicidas podría provocar, entre sus síntomas, cólicos abdominales, dificultad respiratoria, mareos, irritación, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, somnolencia y, en algunos casos, inducir a un coma.