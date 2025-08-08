Agricultor encuentra cuerpo sin vida en río Zapote en Upala

Vecinos y autoridades tuvieron que colaborar para retirar el cuerpo.

Un agricultor encontró el cuerpo de un hombre sin vida la tarde de este jueves en el río Zapote, en las inmediaciones del Hotel Wilson, en Jácamo de Upala.

El hallazgo se registró alrededor de las 5 p. m., cuando el lugareño realizaba labores agrícolas en la zona y observó los restos. De inmediato, dio aviso a las autoridades.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron al sitio para levantar el cuerpo e iniciar las diligencias correspondientes, con el objetivo de esclarecer las causas del deceso y determinar la identidad del fallecido.

De momento, no se conocen detalles de la causa de muerte o la identidad del fallecido. El caso permanece bajo investigación.