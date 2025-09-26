Agentes y canes rastrean finca en Turrialba en busca de joven secuestrado en Guápiles

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) emprendieron, la mañana de este viernes, la búsqueda de un joven de 18 años, identificado con los apellidos Moreno Huerta, quien habría sido secuestrado el 19 de mayo de 2024 en Guápiles.

Las diligencias de búsqueda se realizaron en una propiedad situada en una zona remota de Tres Equis, en Turrialba, a más de 50 kilómetros del lugar donde desapareció Moreno. Los agentes judiciales recorrieron la finca con canes especializados en la detección de restos humanos, tras recibir información de que el joven podría haber sido trasladado allí.

Agentes del OIJ buscan en Turrialba a un joven de 18 años que desapareció en el centro de Guápiles. (Reiner Montero/Cortesía)

Por este caso, las autoridades ya habían realizado un allanamiento en la casa de Moreno, pocos días después de que se reportara su desaparición. Al parecer, el joven habría sido sacado a la fuerza de su vivienda, golpeado y secuestrado por un grupo de hombres que llegó en un vehículo.

Fuentes policiales informaron a La Nación que el caso estaría relacionado con la venta de droga. Por el momento, se desconoce la identidad de los sospechosos y, al cierre de esta nota, no se había encontrado rastro de Moreno en la finca de Turrialba.