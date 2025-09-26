Sucesos

Agentes y canes rastrean finca en Turrialba en busca de joven secuestrado en Guápiles

El joven fue sacado a la fuerza de su vivienda e introducido en un vehículo en el centro de Guápiles, en 2024

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas y Reiner Montero, corresponsal de GN
La finca allanada se ubica en una zona montañosa, en Tres Equis de Turrialba.
La finca allanada se ubica en una zona montañosa, en Tres Equis de Turrialba. (Keyna Calderón/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OIJDesaparecidoGuápilesTres EquisTurrialba
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.