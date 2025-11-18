Sucesos

Aforador de Hacienda era ‘eje’ de estructuras que ingresaban tenis triple A vinculadas con exguerrillero de las FARC

Funcionario omitía funciones que permitían desalmacenaje de mercadería

Por Christian Montero
Allanamiento Alajuela
Parte de las tenis triple A decomisadas por el OIJ, se vendían en una tienda ubicada cerca del mercado central de Alajuela. (Alonso Tenorio/Atenorio)







