Aforador de Hacienda era ‘eje’ de estructuras que ingresaban tenis triple A vinculadas con exguerrillero de las FARC

Parte de las tenis triple A decomisadas por el OIJ, se vendían en una tienda ubicada cerca del mercado central de Alajuela.

Un funcionario del Ministerio de Hacienda destacado en Alajuela, y con funciones de aforador, fue presentado este martes ante el Ministerio Público como presunto eje de una o más estructuras criminales dedicadas a la venta de calzado deportivo falsificado, lo que se conoce popularmente como triple A.

El hombre, de apellido Astorga, quedó detenido este martes en los 20 allanamientos que permitieron desarticular a varios grupos delincuenciales donde participa, según autoridades judiciales, un exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El jefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela, Esteban Obando, explicó a La Nación que el funcionario, al parecer, “sí realizaba u omitía algunas de las funciones propias del cargo para el desalmacenaje de la mercadería que en este momento estamos decomisando”.

La labor de los aforadores es vital porque son ellos los responsables de la declaración aduanera de los bienes que ingresan al país y el cálculo de los impuestos que deben pagar sus propietarios.

Según Obando, la mercadería ingresaba al país por todas las vías: marítima, aérea y terrestre; no obstante, las autoridades sospechan que la gran mayoría de la carga tenía como puerta de entrada el aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela, donde el aforador tendría una participación destacada.

“Creemos que sí son grupos criminales separados, pero no descartamos que también esta persona (Astorga) tenga el nivel para poder coordinar con estas células criminales”, precisó el agente.

Agentes del OIJ y de la Policía de Control Fiscal incautaron gran cantidad de tenis falsificadas que se vendían en tiendas del centro de Alajuela. (Alonso Tenorio/Atenorio)

La denuncia de los afectados

Este caso, nombrado por los investigadores como Ala Negra, persigue posibles delitos de violación de propiedad intelectual.

La pesquisa nació este año, tras una denuncia interpuesta por los apoderados generales de las marcas Nike, Converse y Jordan, quienes referían que en varios locales se estaba comercializando, almacenando y vendiendo artículos falsos, que les ocasionaban un enorme perjuicio económico.

Las acciones iniciaron cerca de las 10 a. m. en el centro de Alajuela, donde la Policía Judicial allanó varias tiendas y una bodega, diligencias que se extendieron hacia otras provincias como Heredia, San José y Cartago.

Entre las personas que figuraban como objetivos a detener estaban aquellas con funciones de logística, de venta y administración de estos locales comerciales, según precisó el jefe policial.

Exmiembro de las FARC figura clave

Uno de los investigados en este caso es el exmiembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Jorge Arturo Quijano Martínez, quien tiene antecedentes desde el 2013 relacionados con infracción a la ley de psicotrópicos, e infracción a la ley de armas.

Obando confirmó que Quijano sería el dueño o administrador de alguna de las tiendas que fueron intervenidas y que el hombre acumula antecedentes desde hace más de 10 años.

Esta tienda ubicada en el boulevard de la Avenida Central en San José, fue allanada como parte de la investigación por falsificación de marcas. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

El fiscal adjunto de Alajuela, Alejandro Araya, confirmó los datos anteriores y agregó que las diligencias continúan para precisar “el grado de responsabilidad de esta persona” en toda la red de tráfico de artículos falsificados.

Araya lo calificó como “un personaje muy importante en virtud de esa relación que se le ha dado, ese vínculo con personas de las FARC, pero en este momento lo que queremos es tratar de posicionarlo como parte o miembro de las personas que se encuentran liderando esta actividad de venta de artículos falsificados”.

El fiscal explicó que establecieron entre tres y cuatro estructuras que se dedican a esta actividad y que sospechan de una conexión entre todas, principalmente entre proveedores.

Sobre el origen de estos productos, calificados como triple A por la fidelidad con respecto a los productos originales, Araya indicó que se fabrican principalmente en países suramericanos, “pero también tenemos información que se está verificando con las autoridades correspondientes, de la posibilidad de que haya una industria importante en el país del norte”, dijo en referencia a la producción en Nicaragua.

En cuanto al perjuicio económico, el fiscal señaló que depende de la valoración que hagan los titulares de las marcas una vez decomisada toda la mercadería, “pero sí es una actividad que les provee de cantidades importantísimas de dinero a estas personas (los falsificadores)”.

Posible legitimación de capitales

El fiscal no descartó que del Caso Ala Negra se pueda derivar una investigación por legitimación de capitales. “Las organizaciones criminales han venido desarrollando diferentes actividades para encubrir el origen de dineros producto de otras actividades criminales. No puedo en este momento confirmarlo, pero sí, probablemente conforme avancen las investigaciones, podríamos hablar de que hayan actividades criminales subyacentes”, concluyó.