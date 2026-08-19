Administrador de geriátrico en La Uruca habría cobrado durante 20 años la pensión de una estadounidense que murió en 2005

(Montaje de Canva/Obencem de Getty Images / Caleb Oquendo de Pexels)

Un administrador de un hogar geriátrico enfrenta una causa por presuntamente cobrar al menos $800.000 en pensión de extranjera fallecida. Imágenes con fines ilustrativos.

Un hombre enfrenta una investigación por presuntamente cobrar al menos $800.000 de la pensión de una estadounidense fallecida, según informó el Ministerio Público.

El investigado cumple medidas cautelares desde el 25 de julio tras un allanamiento en su casa en Heredia. El juzgado le impuso firmar periódicamente, mantener un domicilio fijo y la prohibición de salir del país.

El sospechoso, de apellido Abarca, administraba un hogar geriátrico en La Uruca. En ese sitio residió la extranjera, de apellido Collins, desde 1999 hasta que murió en el 2005, a los 78 años.

Las autoridades presumen que el sospechoso gestionó la sepultura en un cementerio de Cartago y presentó documentos falsos en el 2006. El trámite se realizó ante el California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS) para figurar como apoderado de la pensionada.

Mediante una tarjeta bancaria, el individuo habría retirado el dinero entre el 2006 y el 2026. La Fiscalía Adjunta de San José tramita la causa por los presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso y estafa.

La entidad CalSTRS detectó la situación al intentar verificar si Collins continuaba con vida. La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica confirmó el fallecimiento a dicha institución.

El Ministerio Público indicó que el caso sigue en investigación.