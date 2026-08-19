Sucesos

Administrador de geriátrico en La Uruca habría cobrado durante 20 años la pensión de una estadounidense que murió en 2005

El sospechoso habría utilizado documentos falsos para figurar como apoderado de la pensionada y retirar más de $800.000 entre 2006 y 2026, según el Ministerio Público

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Por Marianela Arias Vilchez
Un administrador de un hogar geriátrico enfrenta una causa penal por presuntamente cobrar al menos $800.000 en 20 años de la pensión de una extranjera fallecida.
Un administrador de un hogar geriátrico enfrenta una causa por presuntamente cobrar al menos $800.000 en pensión de extranjera fallecida. Imágenes con fines ilustrativos. (Montaje de Canva/Obencem de Getty Images / Caleb Oquendo de Pexels)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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