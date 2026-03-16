Accidentes

Vehículo liviano choca contra ambulancia que trasladaba paciente crítico al hospital de Cartago

Entre los pacientes se encuentran los dos cruzrojistas que atendían la emergencia, así como el conductor del vehículo liviano.

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Por Roger Bolaños Vargas
Vehículo liviano choca contra ambulancia que trasladaba paciente crítico al hospital de Cartago
Ambulancia recibió un fuerte golpe en el costado izquierdo. (Foto: Waze CR/Foto: Waze CR)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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