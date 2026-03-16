Vehículo liviano choca contra ambulancia que trasladaba paciente crítico al hospital de Cartago

Un vehículo liviano chocó contra una ambulancia que trasladaba un paciente crítico al hospital de Cartago, esto la tarde de este domingo 15 de marzo en Paraíso de Cartago.

Según confirmó la Cruz Roja a La Nación, el suceso ocurrió minutos antes de las 4 de la tarde de este domingo. Por motivos que se desconocen, la unidad de emergencias y el vehículo liviano impactaron, lo que provocó serios daños en el costado izquierdo de la ambulancia.

Como resultado de este choque, dos personas fueron trasladadas en condición urgente al hospital Max Peralta de Cartago, mientras que un tercer paciente fue trasladado en condición estable.

Entre los pacientes se encuentran los dos cruzrojistas que atendían la emergencia, así como el conductor del vehículo liviano.