Trabajador, amoroso y solidario, así recuerdan a Bernon Brown, víctima de tragedia en Cambronero

“Mi tío Bernon era un ser humano bueno, lleno de vida, muy trabajador, amoroso, capaz de ayudar a cualquier persona y muy enfocado en que sus hijos, sus sobrinos y su esposa estudiaran para salir adelante. A él le costó mucho sacar sus estudios, pero siempre se esforzó y por eso luchó para que sus seres queridos tuvieran la oportunidad de alcanzar sus metas”.

Así era Bernon Nain Brown Naranjo, uno de los fallecidos en la tragedia en Cambronero, según contó este martes su sobrina Jéssica Tenorio Johnson. La joven contó que aunque la familia es de San José, este hombre de 50 años vivía en Nicoya, Guanacaste, por trabajo. Él laboraba en el Hospital La Anexión.

Tenorio contó que cada vez que don Bernon tenía vacaciones, invitaba a la familia para que lo visitaran y se convertía en el alma de la fiesta. Asimismo, mencionó que a ella la marcó ir al Complejo de Ciencias Forenses, en San Joaquín de Flores, Heredia, para identificar a su tío.

“La esposa de mi tío nos llamó y nos dijo que él y mi primo iban en un bus que había tenido un accidente en Cambronero, en todo momento tuvimos fe de que los encontraríamos vivos y cuando nos dijeron que mi primo iba para el hospital nos alegramos, pero con el paso de las horas, al no tener noticias nos desesperamos. Al dia siguiente, nos dijeron que si las personas no aparecían había que ir a la Morgue y ahí nos dieron la noticia, es un impacto muy duro, porque fue algo que ocurrió de la noche a la mañana, uno jamás espera algo así, no se está preparado para esto”, manifestó la muchacha.

Agregó que su primo, de 13 años, permanece en el Hospital Nacional de Niños, donde fue operado y se recupera de las lesiones que sufrió. “Gracias a Dios los doctores dicen que él va a salir adelante, pero aún no sabe que mi tío falleció”, contó Jéssica, quien mencionó que este miércoles será el funeral de don Bernon.

Nicoyano muere en tragedia de Cambronero después de despedir a su hija en el aeropuerto

Bernon Nain Brown Naranjo, de 50 años, murió el sábado anterior en el accidente en Cambronero. (Foto: Tomada de Facebook)

Dejó a hija en aeropuerto

Tenorio contó que el viernes don Bernon había ido a dejar a una de sus hijas al aeropuerto Juan Santamaría, ya que con mucho esfuerzo ella había conseguido una beca para estudiar Medicina en Rusia y su papá se esforzó para que ella no perdiera la oportunidad.

“Para poder pagarle los tiquetes y la estadía, porque era bastante costoso, él hizo rifas, vendió unos cuadros e hizo todo lo posible para que ella no perdiera la oportunidad, hizo un enorme esfuerzo. Ella, al llegar allá se dio cuenta de lo sucedido y con ayuda del gobierno va a poder venir para despedirse de su papá, gracias a Dios porque ha sido muy duro para todos, porque si uno tiene un familiar enfermo, se prepara, pero en este caso fue repentino y uno no logra asimilarlo”, aseguró Tenorio.

Don Bernon estaba casado y era padre de tres muchachas mayores de edad, así como del adolescente que viajaba con él en el bus. El joven es jugador de baloncesto en Nicoya, por lo que la Federación Costarricense de Baloncesto hizo un llamado a orar por su pronta recuperación.

