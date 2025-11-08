Ruta San Ramón-San Carlos cerrada por vuelco de camión de gas

Camión con 11 mil litros de gas volcó a un costado del camino.

Desde las 7 de la mañana de este sábado 8 de noviembre, se mantiene cerrado el paso por la ruta 702, en el sector conocido como Bajo Rodríguez, que funciona como ruta entre San Ramón y San Carlos.

El cierre se realizó luego de que un camión que transportaba gas inflamable se volcara sobre un costado del camino. El suceso ocurrió aproximadamente tres kilómetros en dirección hacia San Ramón.

El vehículo cisterna llevaba unos 11 mil litros de gas al momento del incidente.

A pesar de lo aparatoso del accidente, los dos ocupantes resultaron ilesos.

Inicialmente, las autoridades mantuvieron el paso regulado; sin embargo, ante el riesgo que representa el combustible, el tránsito fue cerrado completamente mientras los bomberos y personal especializado realizan las maniobras para levantar el camión y asegurar la zona.

Se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas hasta que finalicen las labores de emergencia.