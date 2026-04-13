Persecución tras balacera en Santa Ana termina con motociclista crítico

Una patrulla de la Policía Municipal de Santa Ana quedó con daños tras el choque de un motocicleta en la que viajaba un hombre al que perseguían tras un reporte de una balacera en una casa en Salitral.

Una balacera en un supuesto búnker en el sitio conocido como Las Lapas, en Salitral de Santa Ana, desencadenó la noche del domingo una persecución que terminó con un motociclista hospitalizado en condición crítica tras chocar contra una unidad de la Policía Municipal de la zona.

Según explicó Luis Moncada, jefe de la Policía local, dos motociclistas llegaron a disparar frente a una casa reconocida por las autoridades como punto de venta de drogas. De inmediato se desplegaron unidades en la zona. “Una unidad, que estaba un poco más al sur, se topa de frente a dos motocicletas con las mismas características”, relató Moncada. Los sujetos dieron vuelta en U, tomaron el sentido contrario y se encontraron con otra patrulla que se atravesó en la calle. Uno de los motociclistas colisionó contra esa unidad, el otro sospechoso huyó.

La Cruz Roja atendió el incidente ocurrido a eso de las 11:17 p.m. y trasladó al hombre en condición crítica, con múltiples golpes al Hospital San Juan de Dios. Una vez que sea dado de alta, será presentado ante la Fiscalía.

Al detenido se le decomisó droga, pero no se le ubicó ningún arma de fuego. Moncada indicó que uno de los dos motociclistas es conocido por las autoridades y tiene antecedentes, aunque aclaró que no lo tienen identificado como miembro de ningún grupo criminal.

Sobre la vinculación del capturado con la balacera, Moncada fue cauteloso: “No tengo certeza. Eso ya lo va a determinar la autoridad judicial. Tienen características similares.” En el lugar donde se produjo el tiroteo no hubo heridos ni daños materiales.