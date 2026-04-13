Accidentes

Persecución tras balacera en Santa Ana termina con motociclista crítico

Hecho ocurrió la noche del domingo en Salitral de Santa Ana.

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Por Christian Montero
Una patrulla de la Policía Municipal de Santa Ana quedó con daños tras el choque de un motocicleta en la que viajaba un hombre al que perseguían tras un reporte de una balacera en una casa en Salitral.
Una patrulla de la Policía Municipal de Santa Ana quedó con daños tras el choque de un motocicleta en la que viajaba un hombre al que perseguían tras un reporte de una balacera en una casa en Salitral. (Foto: cortesía Policía Municipal Santa Ana/Foto: cortesía Policía Municipal Santa Ana)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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