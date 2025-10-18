Patrulla de Fuerza Pública se vuelca en Pocosol de San Carlos

A eso de las 3:30 de la madrugada de este sábado 18 de octubre una patrulla de la Fuerza Pública sufrió un aparatoso accidente en Santa Rosa de Pocosol, sobre la ruta 35, en San Carlos.

El vehículo policial resultó con daños totales tras volcarse, y sus ocupantes, identificados con los apellidos Castro Solano (conductor) y Morales Durán (acompañante), fueron trasladados en condición amarilla al Hospital San Carlos por unidades de la Cruz Roja Costarricense.

Ambos oficiales presentaban lesiones varias, pero se reportan estables.

El hecho se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades para determinar las causas del vuelco.