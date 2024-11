Pasajeros de avioneta regresaban de viaje de trabajo a Tortuguero

Los cuatro pasajeros de la avioneta que se estrelló en la cadena montañosa de los cerros de Escazú tenían algo en común: todos estaban ligados al sector turismo. Tres de ellos, colaboradores de la agencia de viajes Horizontes Nature Tours, visitaron Tortuguero, en Limón, el fin de semana, por asuntos laborales y el lunes regresaban a San José en el monomotor Cessna 206 en medio de condiciones climáticas adversas.

Los vinculados a la agencia turística son Gabriela López-Calleja Montealegre, de 64 años; Jean Franco Segura Prendas (28), y Paola Amador Segura (31), única sobreviviente en el impacto contra la montaña mientras los dos pilotos preparaban el descenso hacia el Aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela.

El cuarto pasajero, Enrique Arturo Castillo Incera, de 56 años, no estaba relacionado con la agencia Horizontes, pero sí con el sector turístico pues era socio del grupo empresarial Pachira, propietario de los hoteles Pachira Lodge, Evergreen y Aninga, ubicados en Tortuguero.

La gerente general de Horizontes, Ana Saborío, confirmó a La Nación que Gabriela López-Calleja trabajó “muchísimos años” para la agencia de viajes fundada en 1984. Ella era una líder en el gremio turístico, por eso, luego de jubilarse hace dos años, continuó con la compañía como consultora.

Asimismo, López-Calleja fue directora y tesorera de la Fundación Horizontes, una organización vinculada con la agencia de viajes que tenía como fin mejorar la calidad de vida y la relación con el medio ambiente. Por ejemplo, motivaban el turismo en pueblos rurales y desarrollaban proyectos para mitigar las consecuencias del cambio climático. El proyecto se descontinuó durante la pandemia. “Ella era parte de todos nosotros, la extrañaremos y honraremos su legado”, externó Saborío.

Paola de los Ángeles Amador Segura, de 31 años (izquierda), fue la única sobreviviente de los seis ocupantes de la avioneta que se accidentó en los cerros de Escazú. Ella y las otras tres personas que viajaban como pasajeros se tomaron una foto a bordo de la aeronave. Se trata de Gabriela López-Calleja Montealegre, Jean Franco Segura Prendas (atrás izquierda), y Enrique Arturo Castillo Incera. (Cortesía para LN/Cortesía para LN)

Debido a la larga trayectoria de López-Calleja en el gremio turístico, diversas agencias de viajes y líderes del sector externaron sus condolencias. El ministro de Turismo, William Rodríguez, lamentó la tragedia y envió sus condolencias a las familias de las víctimas. “A doña Gabriela López-Calleja, presidenta de la Fundación Horizontes, tuve el privilegio de conocerla. Su compromiso con el turismo sostenible y su liderazgo en nuestro sector dejaron una huella que permanecerá en todos los que tuvimos la suerte de coincidir con ella. Desde el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) nos unimos en solidaridad y recordamos el legado de todos ellos con gratitud”, publicó el jerarca en sus redes sociales.

En su página oficial de Facebook, la agencia de viajes lamentó el deceso de López-Calleja y de Jean Franco Segura, a quienes consideraron colegas, amigos y familia. Segura, de 28 años, era graduado de la carrera de Turismo Ecológico en la Universidad de Costa Rica (UCR), y tenía poco tiempo de haberse sumado a Horizontes.

LEA MÁS: Avioneta cayó en zona donde en 1990 ocurrió la mayor tragedia aérea de Costa Rica

Patricia Forero, líder de la agencia Horizontes, informó en sus redes sociales que el joven se unió al equipo de trabajo hace pocos meses, mientras López-Calleja colaboró desde su fundación, hace 40 años.

“Su partida deja un vacío irreparable en quienes tuvimos la fortuna de conocerlos. En estos momentos de profunda tristeza y conmoción, estaremos acompañando a las familias dolientes, a quienes daremos nuestro apoyo incondicional. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de Jean Franco y Gaby. Nos alienta saber que nuestra compañera Paola Amador logró sobrevivir al accidente”, expresó la empresaria.

Forero agradeció el trabajo rápido y profesional de los equipos de emergencia que atendieron la tragedia, así como las oraciones por la pronta recuperación de Paola Amador, de 31 años y madre de dos niñas de cuatro y cinco años.

El abuelo paterno de Paola, Gerardo Segura, confirmó que el viaje a Tortuguero se realizó por motivos laborales. “Ella trabaja en turismo, y cada nada se los llevan en grupos para capacitarlos, porque ellos reciben llamadas en inglés, y Paolita les dice ‘vayan a tal lugar que es lindo’”, expresó.

Con el corazón entristecido, honramos las vidas de Gabriela Calleja y Jean Franco Segura, queridos colegas,amigos y... Publicado por Horizontes Nature Tours en Martes, 26 de noviembre de 2024

Era el primer viaje de Jean Franco en avioneta

Eva Prendas Bustos, madre de Jean Franco Segura Prendas, declaró que el de este lunes fue el primer viaje de su hijo en avioneta, y que lo realizó por motivos laborales. Contó que él tenía temor por el clima que imperaba en el país y no estaba muy convencido de subir al avión.

“Mi hijo me puso un mensaje un minuto antes de que la avioneta despegara. Por cierto, quisiera recalcar esto: yo le mencioné a él que no me parecía que hicieran ese viaje. Él me contó desde el sábado en la tarde que le habían notificado de la agencia de viajes que él tenía que hacer ese viaje en avioneta.

“Él era sobresaliente porque hablaba inglés, hablaba alemán, tenía un gran carisma y disposición de servicio al cliente. Yo les entregué un tesoro, y ellos me lo devuelven a mí así; ni siquiera me han llamado, ni unas flores, nada. ¿Qué pasa con esta empresa?”, dijo la madre al asegurar que ni la agencia de viajes Horizontes ni la empresa Aero Caribe Air Charter, propietaria de la nave, se han comunicado con ella.

En una publicación en Facebook, la agencia Horizontes externó sus condolencias: “A pesar de su breve tiempo con nosotros, su entusiasmo, energía y ganas de aprender dejaron una huella en nuestro equipo. Nos duele profundamente su partida, que ocurre en un momento tan temprano en su vida y carrera. Acompañamos con nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos”.

Asimismo, el colegio privado Atlantic College, de Siquirres, donde labora Enrique Segura, padre de Jean Franco, también envió un mensaje de solidaridad a la familia.

LEA MÁS: Avioneta cayó en zona donde en 1990 ocurrió la mayor tragedia aérea de Costa Rica

Eva Prendas junto a su hijo Jean Franco Segura Prendas, de 28 años, una de las víctimas del accidente de avioneta que ocurrió en las montañas de Escazú el lunes 25 de noviembre del 2024. Foto:

La Nación contactó con el Grupo Pachira para conocer más sobre la trayectoria de Enrique Castillo Incera. No obstante, la compañía indicó que no se referirá al respecto ante los medios de prensa.

LEA MÁS: Padre de piloto accidentado en cerro de Escazú, murió en otro siniestro aéreo en Pavas hace 24 años