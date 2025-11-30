Muro de contención cae sobre vivienda y atrapa a dos niñas en Tibás

Dos menores de edad resultaron heridos de gravedad. No ha trascendido cuántas personas había en la vivienda al momento del incidente.

Un muro de contención cayó sobre una vivienda y atrapó a dos niñas, esto en San Juan de Tibás, San José. Según reportó la Cruz Rojas, se trata de una de dos años y otra de siete años.

Al lugar fueron desplazados cinco vehículos de atención de emergencias, entre ellos unidades de rescate, primera intervención y atención avanzada.

Cuando llegaron al sitio, los socorristas trabajaron en conjunto con el Cuerpo de Bomberos para atender a las dos menores.

“Ambas presentaban golpes de consideración. Se trasladan una niña de dos años en condición crítica y otra niña de siete años en condición urgente al Hospital de Niños”, comunicó la benemérita institución.

Muro cae y atrapa a menores en Tibás