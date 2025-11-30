Accidentes

Muro de contención cae sobre vivienda y atrapa a dos niñas en Tibás

Menores de 2 y 7 años de edad fueron trasladados en condición urgente al Hospital Nacional de Niños

Por Roger Bolaños Vargas
Muro de contención cae sobre vivienda y atrapa a dos niños en San Juan de Tibás
Dos menores de edad resultaron heridos de gravedad. No ha trascendido cuántas personas había en la vivienda al momento del incidente. (Cruz Roja/Cruz Roja)







Cruz rojaTibás
Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

