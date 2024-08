Madre de niña ahogada en pileta de iglesia en Llano Grande: ‘Vine a buscarle una vida mejor y encontró la muerte’

Su hogar es una humilde vivienda de color naranja, con dos cuartos, una sala pequeña y una cocina, que les prestó la dueña de la finca donde trabajan. Allí, en medio de muchas carencias, dos mujeres intentan reponerse de la tragedia que sacudió a su familia el pasado domingo.

A unos cinco minutos de esa propiedad, se encuentra la iglesia católica de Llano Grande de Cartago, donde la niña Lilian Marlene López, de tan solo un año y nueve meses de edad, perdió la vida al ahogarse en una pileta utilizada como criadero de patos.

La pequeña llegó al templo acompañada por su madre Meriyen Lanzas Guzmán, y su abuela, Marlene Guzmán, quienes fueron a realizarse exámenes de la vista en el lugar. Sin embargo, en un pestañeo la menor se fue sola al sitio donde luego fue encontrada sin vida.

“Vine a buscarle una mejor vida, pero encontró la muerte”, manifestó Meriyen visiblemente devastada por la pérdida.

Esta madre soltera contó a La Nación que ella y su madre llegaron de Nicaragua hace dos años con la intención de alejar a sus hijos de las difíciles condiciones que existen en su país natal. Desde entonces, ambas se dedican a realizar diversas labores agrícolas.

La pequeña Lilian Marlene López falleció, el pasado domingo

Meriyen relató que padece de una enfermedad que le provoca convulsiones y que aún no ha sido tratada. No obstante, aseguró que eso no es impedimento para que trabajar “en lo que aparezca”, como venta y empaque de fresas, venta de flores o siembra de legumbres.

‘Le pedí al Señor que le diera una oportunidad’

Doña Marlene acudió a la iglesia junto a Meriyen y su hermana para aprovechar un examen de la vista que se estaba realizando en el lugar. Meriyen fue la primera en someterse a la prueba, dejando a la pequeña Lilian al cuidado de su abuela.

Cuando llegó el turno de doña Marlene, dejó a la niña con su hermana, quien esperó en la parte externa de la iglesia. Sin embargo, en un momento dado, la mujer fue al baño y dejó a Lilian al cuidado de su madre. Fue entonces cuando la pequeña desapareció.

Meriyen Lanzas Guzmán, madre de la niña fallecida (derecha), contó que estaban ahorrando para celebrar el segundo cumpleaños de la pequeña en noviembre próximo. La acompaña su mamá, Marlen Guzmán. Foto: Yirén Altamirano

“Yo pregunto si han visto a la niña y me dice un señor que la vio allá atrás (de la iglesia). Cuando me dice eso, yo corrí para buscarla. Eso fue en un segundo, y cuando la vimos, mi hermana la sacó del agua. Yo la agarré y la alcé, intenté hacerle primeros auxilios, pero no pude hacer nada”, recordó la abuela entre sollozos.

Minutos más tarde, llegó una ambulancia de la Cruz Roja para auxiliar a la menor. Tomaron a Lilian y le realizaron maniobras de reanimación.

“‘La están salvando’, me dijo una señora mientras la Cruz Roja la tenía. Entonces, yo me controlé y me puse a orar al Señor para que le diera una oportunidad a ella, y un señor me tomó las manos y se puso a orar conmigo, y mi hija se tiró de rodillas.

“Aunque le clamamos al Señor, no se pudo hacer nada; ella era los ojos de nuestra casa”, agregó la abuela con un profundo pesar.

Lilian habría cumplido sus dos años en noviembre próximo, y su familia estaba ahorrando con ilusión para festejarle la ocasión. “Yo quería hacerle algo bonito a ella, pero ya no voy a tener a quién celebrarle en noviembre”, lamentó Meriyen.

Durante el pasado fin de semana, la Cruz Roja Costarricense atendió tres casos relacionados con accidentes acuáticos, en los cuales, lamentablemente, perdieron la vida tres personas.

La Fundación RN inició una campaña para recolectar fondos destinados a brindar alimentos y apoyo psicológico a la familia de esta pequeña. Dicha organización señaló que ellos enfrentan una serie de dificultades tras la trágica pérdida de la bebé.

Aquellos interesados en ayudar pueden comunicarse al número 6230-7471 o realizar una donación monetaria a través de SINPE MÓVIL utilizando el mismo número, o por transferencia bancaria al IBAN: CR26015118610010003289, registrado bajo la cédula jurídica 3-006-812680 de la Fundación RN.