Joven ciclista muere atropellado por vagoneta

Un ciclista de apellido Vásquez, de 22 años, falleció la tarde de este viernes tras ser atropellado en barrio San Rafael, en el cantón de Siquirres, Limón.

El incidente fue reportado a las autoridades a las 12:40 p. m., cuando, según el informe preliminar, la víctima se encontraba en un cruce en la zona.

Una vagoneta habría intentado realizar un giro y habría atropellado al joven que se encontraba en el lugar. El hombre fue atendido en el sitio y remitido al CAIS de Siquirres. Posteriormente, fue declarado fallecido.

El cuerpo fue enviado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras las autoridades judiciales mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.