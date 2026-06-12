Accidentes

Joven ciclista muere atropellado por vagoneta

Hecho ocurrió la tarde de este viernes

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Por Sebastián Sánchez
El fatal atropello ocurrió al frente del ebais. Foto TDN.
El fatal atropello ocurrió en Siquirres de Limón. (Imagen con fines ilustrativos).







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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